США оголосять про передачу боєприпасів зі збідненим ураном для ЗСУ наступного тижня, — ЗМІ

Анонімні американські чиновники стверджують, що попередня сума нового пакета допомоги становитиме від 240 до 375 мільйонів доларів. Його повний вміст ще уточнюють.

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Сполучені Штати Америки можуть офіційно оголосити про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном уже наступного тижня. Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters від 5 вересня.

Цей вид озброєння стане частиною нового пакета військової допомоги від Вашингтона. Снаряди можуть випускатися з американських танків Abrams, поставки яких відбудуться також найближчими тижнями, і це значно полегшує роботу ЗСУ у знищенні танків ЗС РФ.

Інформацію про те, що анонс відбудеться наступного тижня, у коментарі агентству підтвердили одразу два американських анонімних джерела.

"Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього буде включено. Вартість і вміст посилки ще уточнюються. Білий дім не одразу відповів на прохання про коментарі", — йдеться в повідомленні.

Боєприпаси зі збідненим ураном в Україні: наслідки

Це вперше, коли США відправляють Україні зброю зі збідненим ураном і найімовірніше це викличе суперечки, хоч Велика Британія пішла на такий крок ще на початку 2023 року.

Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї наголошує, що такі боєприпаси вкрай небезпечні для здоров'я, адже його пари можуть призвести до раку або інших вроджених дефектів.

Водночас цей вид зброї вкрай ефективний на полі бою, адже надзвичайна густина урану дає снарядам можливість легко пробивати броню та самозайматися.

У матеріалі агентства згадали, що США використовували боєприпаси зі збідненим ураном під час вiйн у Перській затоці та під час бомбардувань НАТО Югославії. Через роки можна було відзначити, що існування залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить небезпеки для населення постраждалих регіонів. При цьому, очистити від нього Україну після війни буде важко.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що ЗСУ отримали снаряди зі збідненим ураном. Після цього в РФ звинуватили Велику Британію в лицемірності. У першій партії допомоги від Лондона було кілька тисяч боєприпасів для танків Challenger 2.