ЗСУ отримали снаряди зі збідненим ураном: Росія заявила про "лицемірність" Лондона

Тисячі боєприпасів для танків Challenger 2 вже передані Україні. Посольство РФ звинуватило Велику Британію в "злочинах і переведенні стрілок" на Київ.

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Великобританія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані Збройним силам України. Про це повідомило посольство Росії в Лондоні агентству ТАСС.

"Британець (молодший міністр у справах Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі, — ред.) цинічно заявив, що Лондон не відстежуватиме використання цих озброєнь — відповідальність за це повністю несуть ЗСУ. І не має зобов'язань щодо ліквідації наслідків їх застосування після завершення конфлікту. Це тоді, як у МАГАТЕ почалося обговорення питання про необхідність звітності перед агентством країн, які беруть участь у постачанні подібних вихідних матеріалів, що розщеплюються", — звернули увагу російські дипломати.

У посольстві РФ вважають, що британські політики не усвідомлюють "лицемірність" своїх висловлювань

Міноборони Великобританії, як зазначили в диппредставництві РФ, не усвідомлює "лицемірність" висловлювань про основи успішного постконфліктного відновлення України з урахуванням того, що відбувається.

"Закликаємо владу Великобританії не тішити себе ілюзорними надіями, ніби перевівши стрілки на ЗСУ, в розпорядженні яких нині виявилися токсичні боєприпаси, вони зуміють вийти сухими з води. Перекласти на своїх київських підопічних відповідальність за злочини, що чиняться ними, Лондону не вдасться", — підкреслили в посольстві.

Британія відправила ЗСУ боєприпаси зі збідненим ураном до танків Challenger 2

Великобританія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном, написав 25 квітня молодший міністр у справах Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі на форумі британського парламенту.

Шотландський політик, член партії "Альба" Кенні Мак-Аскілл запитав його, скільки снарядів зі збідненим ураном Великобританія надала Україні для використання з танками Challenger 2 і скільки було вже використано на фронті.

За даними Гіппі, Лондон відправив Києву тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, зокрема бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

"Із міркувань оперативної безпеки ми не коментуватимемо показники використання ЗСУ наданих боєприпасів", — зауважив міністр.

Великобританія не відстежує місця, звідки вестимуться атаки боєприпасами зі збідненим ураном. Після рішення Лондона про їхню передачу за них відповідальні ЗСУ, додав Гіппі.

Ще в одному запиті Мак-Аскілл поцікавився, чи має Міноборони Британії допомогти Україні знешкоджувати снаряди зі збідненим ураном. Гіппі відповів, що Великобританія має допомагати знешкоджувати снаряди зі збідненим ураном.

"Ми сповнені рішучості допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, успішною та вільною. Ми підтримуємо низку заходів, спрямованих на задоволення невідкладних потреб України, відновлення необхідної інфраструктури та послуг, а також закладання основ для її довгострокового відновлення", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що першою про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном заявила 21 березня заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді. Боєприпаси дуже ефективні для знищення сучасних танків і бронетехніки, зазначала вона.

Фокус в окремому матеріалі розбирався, наскільки ефективним є застосування таких боєприпасів у реальному бою, який ступінь небезпеки від них у плані забруднення навколишнього середовища та шкоди здоров'ю людини.

Журнал Newsweek 28 березня з'ясував, що ЗС РФ регулярно використовували танкові снаряди зі збідненим ураном на зразок тих, які Великобританія надала Україні.