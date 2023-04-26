ВСУ получили снаряды с обедненным ураном: Россия заявила о "лицемерности" Лондона

Тысячи боеприпасов для танков Challenger 2 уже переданы Украине. Посольство РФ обвинило Великобританию в "преступлениях и переводе стрелок" на Киев.

Related video

Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были передали Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило посольство России в Лондоне агентству ТАСС.

"Британец (младший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи, — ред.) цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью несут ВСУ. И не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершению конфликта. И это в то самое время, как в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса о необходимости отчетности перед агентством стран, участвующих в поставках подобных исходных расщепляющихся материалов", — обратили внимание российские дипломаты.

В посольстве РФ считают, что британские политики не осознают "лицемерность" своих высказываний

Минобороны Великобритании, как указали в диппредставительстве РФ, не осознают "лицемерность" высказываний с учетом происходящего об основах успешного постконфликтного восстановления Украины.

"Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся", — заключило посольство.

Британия отправила ВСУ боеприпасы с обедненным ураном к танкам Challenger 2

Великобритания отправила в Украину тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, написал 25 апреля младший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи на форуме британского парламента.

Шотландский политик, член партии "Альба" Кенни Макаскилл спросил его, сколько снарядов с обедненным ураном Великобритания поставила Украине для использования с танками Challenger 2 и сколько из них было уже использовано на фронте.

По данным Гиппи, Лондон отправил Киеву тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном.

"Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования ВСУ предоставленных боеприпасов", — заметил министр.

Великобритания не отслеживает места, откуда будут вестись атаки боеприпасами с обеденным ураном. После решения Лондона об их передаче за них ответственны ВСУ, добавил Гиппи.

Еще в одном запросе Макаскилл поинтересовался должно ли Минобороны Британии помочь Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Гиппи ответил, что Великобритания не обязана помогать обезвреживать снаряды с обедненным ураном.

"Мы полны решимости помочь Украине выйти из этой войны безопасной, процветающей и свободной. Мы поддерживаем ряд мероприятий, направленных на удовлетворение неотложных потребностей Украины, восстановление необходимой инфраструктуры и услуг, а также закладывание основ для ее долгосрочного восстановления", — заключил чиновник.

Напомним, что первой о намерении поставить Украине снаряды с обедненным ураном заявила 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Боеприпасы очень эффективны при уничтожении современных танков и бронетехники, отмечала она.

Фокус в отдельном материале разбирался, насколько эффективно применение таких боеприпасов в реальном бою, какая степень опасности от них в плане загрязнения окружающей среды и вреда для здоровья человека.

Журнал Newsweek 28 марта выяснил, что ВС РФ регулярно использовали танковые снаряды с обедненным ураном, наподобие тех, которые Великобритания поставила Украине.