Украина успешно прерывает линии снабжения армии РФ, — Курт Волкер (видео)

Дипломат заявил, что смотрит с восхищением на то, как Украина достигает успеха в очень сложных обстоятельствах, без воздушного прикрытия, без артиллерийских систем самой большой дальности. Он не сомневаюсь, что Украина способна победить.

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Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, дипломат Курт Волкер 7 сентября во время встречи с журналистами в Американ Юниверсити Киев заявил, что Украина успешно прерывает вооруженным силам Российской Федерации пути снабжения на временно оккупированных территориях, а те, кто считает, что контрнаступление ВСУ тормозится, имеют неправильные ожидания, сообщает "Радио Свобода".

"То, что Украина делает и делает успешно, — это серьезно прерывает линии снабжения России, ее способность поддерживать свои силы, которые оккупируют Украину, в частности Крым и юг Украины. Украина бьет по топливу, боеприпасам, логистике, мостам и дорогам", — сказал Курт Волкер.

Он отметил, что Силы обороны Украины используют беспилотники, чтобы поражать российские военно-морские корабли. Таким образом прерывают российские поставки нефти и заставляют останавливать коммерческое воздушное сообщение в России.

Относительно критики темпов продвижения ВСУ дипломат сказал: "Представляют себе какое-то быстрое возвращение территории, которую россияне удерживали последний год, — быстрый прорыв, но это не так".

Как отметил Волкер, ВС РФ вынуждены реагировать на атаки ВСУ во многих местах вдоль линии фронта. Россияне растягивают свои силы, а украинцы, "там, где это возможно, максимально безопасно могут пройти через самую сложную местность". Так, в некоторых районах на юге украинская армия уже пробралась сквозь первые линии минных полей.

"Я смотрю с восхищением, что Украина достигает успеха при очень сложных обстоятельствах, без воздушного прикрытия, без артиллерийских систем самой большой дальности, которые мы могли бы предоставить, и делая это осторожно, чтобы сохранить жизнь. Это на самом деле очень впечатляет. Я не сомневаюсь, что Украина способна победить", — заключает Волкер.

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Напомним, 6 августа на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс", которого достигли бойцы ВСУ за время контрнаступления Украины.

Кроме того, Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины. Денежная помощь США пойдет на гражданскую безопасность, противовоздушную оборону, разминирование и восстановление критических сфер деоккупированных территорий, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.