Німецький верстат, який використовує комп’ютерні інструменти для виготовлення відповідних точних інструментів, що необхідні для виробництва осколково-фугасних снарядів, можуть відправити на завод у Росії з Туреччини.

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Обладнання для виробництва зброї німецького виробництва може транспортуватися через Туреччину до Росії. Про це інформує Bloomberg.

Верстат з виробництва Spinner GmbH прямує на завод у Росії з Туреччини. Обладнання, як інформує видання, має надійти восени.

Він використовує комп’ютерні інструменти для виготовлення відповідних точних інструментів, що необхідні для виробництва осколково-фугасних снарядів. Ці боєприпаси застосовуються російськими військами в Україні.

"Зрозуміло, що як тільки машина досягне Росії, ми мало що зможемо зробити, щоб запобігти її використанню у військових цілях Росією: час має важливе значення", — написало агентство.

Маршрут транспортування відповідної техніки — зі Стамбула до російського порту на північно-східному узбережжі Чорного моря журналісти Bloomberg так й не змогли незалежно перевірити. Це свідчить про виклики, з якими стикається влада ЄС у застосуванні обмежень щодо Росії, спрямованих на послаблення її обороноздатності.

Реакція України на постачання техніки до РФ

Українське антикорупційне агентство нібито відправило владі Німеччини та баварській компанії, щоб припинити постачання до Росії висококласного обладнання, яке використовують виробники боєприпасів. Національне агентство з питань запобігання корупції в Києві повідомило уряд ФРН про те, що так званий верстат з виробництва Spinner GmbH прямує на російський завод з Туреччини.

Україна наголосила на тому, що Росії вдалося обійти санкції Європейського Союзу щодо імпорту забороненого обладнання. Ці технології використовується у військових цілях, через такі країни, як Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, у ГУР 13 вересня повідомили, що Росія замовила у КНДР мільйони снарядів, і частину вже отримала. РФ нібито отримує озброєння від Північної Кореї вже протягом півтора місця.