Закупки на $ 4,1 млн: ЕС фактически обувает российскую армию, – Trap Aggressor

По информации журналистов, четыре российских производителя обуви беспрепятственно закупают сырье в Европе и выполняют заказы для Минобороны РФ.

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Четыре российских производителя обуви за 10 месяцев текущего года напрямую импортировали продукции европейских компаний на 4,1 миллиона долларов. Компании "Донобувь", "Фарадей", "Искож" и "Юничел", которые производят армейскую обувь, закупили кожу, клей, запчасти для обувных станков и другое сырье и расходные материалы. Об этом со ссылкой на данные торговых баз сообщил проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch.

В числе наиболее крупных поставщиков из Европы:

Conceria Cervinia Spa (Италия) – сумма сделок 1,7 млн ​​долларов;

Belintertrans Germany Gmbh (Беларусь-Германия) – сумма сделок 900 тысяч долларов;

Neuhaus GmbH (Германия) – сумма сделок 700 тысяч ​​долларов.

Журналисты собрали данные о российских производителях, заказах, которые они выполняют для Минобороны РФ, и товарах, закупаемых напрямую в Евросоюзе.

В 2022 году МВД России сделало как минимум шесть заказов у компании "Фарадей", стоимость которых по официальным данным составила 50 млн долларов США. В августе этого года производитель представил свою продукцию на выставке "Армия-2023".

За 2023 год фирма купила кожи и других товаров у итальянских и немецких поставщиков более чем на 2 млн долларов.

Производитель "Донобувь" разместил на своем сайте информацию о сотрудничестве с Минобороны России, а в прошлом году на росСМИ писали о том, что "Фарадей" перешел на круглосуточную работу, чтобы выполнить госзаказы для армии.

В 2023 году немецкая компания Salamander продала компании "Донобувь" кожи на сумму 60 тысяч долларов.

Кировский комбинат искусственных кож "Искож" регулярно поставляет жгуты для аптечек волонтерскому фонду "Zа Вятку". В августе 2023 года комбинат выпустил экспериментальную партию армейской обуви.

Самые крупные европейские поставщики комбината – немецкая компания Newhaus и испанская компания Celme. В 2023 году Newhaus продала предприятию электрогенератор за 700 тысяч долларов, а Celme поставила оборудование для изготовления подошвы стоимостью 400 тысяч долларов.

Российская компания "Юничел" в начале войны отправила в Минобороны РФ все запасы гражданских ботинок со своих складов, модели которых можно было использовать как армейские берцы. А спустя несколько месяцев начала переходить на производство обуви для военных.

За 2023 год немецко-белорусская логистическая компания Belintertrans Germany поставила "Юничелу" различных товаров европейских производителей на 900 тысяч долларов.

По информации журналистов, из всех упомянутых европейских компаний только Salamander публично пообещала добровольно отказаться от российских клиентов.

"Чтобы подчеркнуть четкую и недвусмысленную позицию Salamander на стороне Украины… было решено немедленно прекратить поставки двум заинтересованным клиентам, а также прекратить весь другой бизнес в России и Беларуси. Подход Salamander более жесткий, чем требует текущий список санкций ЕС", – заявили в компании.

Журналисты отмечают, что европейские компании, которые не слишком волнуются о том, кому продают свои товары, "фактически обувают российскую армию".

Поскольку ЕС не вводил тотального эмбарго на торговлю с Россией, многие товары, которые используются для снабжения росармии, не попали в санкционный список, как и российские производители обуви, которые выполняют заказы для Минобороны РФ.

Напомним, Германия поставляет в Россию технологии для производства боеприпасов. Немецкий станок, который использует компьютерные инструменты для изготовления соответствующих точных инструментов, необходимых для производства осколочно-фугасных снарядов, могут отправить на завод в России из Турции.

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