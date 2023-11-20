"Требует сильнейшей концентрации": у Зеленского заявили, что наступил тяжелый этап войны

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что в международных отношениях с некоторыми странами наблюдается "охлаждение". Однако, по его словам, переговоры с Россией привели бы только к войне с еще более трагическими последствиями.

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В Украине царит "безошибочное ощущение мрачности". Негативный настрой относительно быстрой победы в войне с Россией объясняется рядом внутренних и внешних факторов. Об этом говорится в материале The Guardian от 20 ноября.

Журналисты отметили, что в команде президента Владимира Зеленского возникло напряжение, а также ходят слухи о "разногласиях" между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, летнее контрнаступление Сил обороны сорвали минные поля и укрепления, подготовленные ВС РФ.

В материале говорится, что пока украинцы готовят к зимним атакам российских войск, оптимизм относительно скорого возвращения Донбасса и Крыма угасает. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что наступил тяжелый этап войны. По словам чиновника, он требует "самой сильной и тяжелой концентрации".

"Давайте проясним, реальных переговоров нет. Все это была бы оперативная пауза. Россия использовала бы это, чтобы значительно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", — отметил он.

Также советник признал, что в отношениях Украины со многими незападными государствами произошло "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — сказал он.

Однако конфликт между Залужным и Зеленским представитель ОП отрицает.

"Зеленский — его прямой начальник, конфликта быть не может по определению", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, жены российских военнослужащих вышли на протест с требованием отвести их мужей дальше от линии фронта. В Минобороны Великобритании отметили, что "бесконечно длительное боевое развертывание личного состава без ротации все чаще рассматривается как нежизнеспособное".

20 ноября в Украину с неанонсированным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он рассказал, что приехал, чтобы передать важное сообщение.