Страны НАТО к войне не готовы. Почему от Украины нельзя требовать быстрого соответствия Альянсу

Related video

Ну и о стандартах НАТО в контексте американского предложения по неотложным реформам.

Чисто чтобы вы понимали, что стандарты — не панацея.

Тут глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что часть помощи, которую передавала Украине Германия, была не боеготовой. То есть не работала, по крайней мере полноценно. И именно поэтому есть задержка с передачей Украине ракет "Таурус", потому что немцам надо выяснить, какое у них состояние этих ракет.

Смотрите, какое дело.

Окей, "Леопарды 1" передавались с хранения, где-то там техник в третью смену про...бал, что-то не докрутил, не проверил, машина не боеготова. Бывает. Но ракеты "Таурус" стоят на вооружении Бундесвера прямо сейчас. Если техника находится на вооружении, то она не может быть не боеготовой. Не, ну какое-то количество может, но ГШ должен точно понимать, какая часть ракет у них на боевом дежурстве, какая часть на складах и в каком они состоянии, какая на обслуживании, какая вышла из строя, и так далее. Не в моменте, но по состоянию на прошлую неделю ДОЛЖЕН знать. Но немцы о своих ракетах такого не знают. Так как номенклатура "Таурусов" достаточно большая, то сейчас они пытаются понять, сколько и каких ракет у них работают, и какое количество тех ракет они могут нам отдать. И им для этого нужно время. Немалое.

То есть, несмотря на все стандарты, Генеральный Штаб Бундесвера не знал о состоянии своего ракетного оружия. Возможно, никогда и не знал, пока мы не спросили.

Самый хитрый читатель здесь скажет: "Ну, Антон, ну это не правда, просто Анналена манипулирует, чтобы не давать нам ракет. Это просто дипломатический ход".

К сожалению, не врет.

Во-первых, дело ведь не только в "Лео1". Есть и другие случаи, о которых я напишу уже после войны, и их невозможно объяснить саботажем. По крайней мере с саботажем в отношении сугубо нас. Потому что такая ситуация в Бундесвере была и до нашей войны. Но ок, я об этом знаю, в паблике нет.

Тогда во-вторых. Никакой дипломатией или манипуляцией нельзя объяснить, например, скандал с БТР "Пума". Как выяснилось еще до войны, полностью забронированная немецкая "Пума" не может быть транспортирована никаким транспортным самолетом Германии. Частично бронированная по классу А "Пума" может влезть только в А400М. Одна. То есть три А400М могут привести три "Пумы", а еще один А400М нужен, чтобы доставить бронирование по классу С для трех машин, которое придется установить на месте. Говорят, что устанавливается оно быстро, но это значит, что никакая десантная операция с "Пумами" невозможна без захваченного огромного аэропорта с соответствующим хозяйством с кранами, и прочей фигней. А если аэропорт раз....бало и кранов нет? Ну все, приехали.

Это вам о связи между ВПК и ГШ, которой требуют достичь в американских предложениях реформ. БТР "Пума" — один из самых дорогих в мире в своем классе. Немецкий А400М — европейский самолет. Германия — основной эксплуатант (может, и единственный). Как так случилось, что немецкий ВПК, который делал БТР по заданию немецкого МО по планам немецкого ГШ, создал машину, которая не влезает в европейской самолет в основном варианте — я хз. Германия не воюет. Спешить некуда. И тем не менее.

"Пума", которая никуда не влезает

Уже после начала нашей войны с "Пумами" произошел новый скандал. Во время тренировок стало понятно, что все из 18 "Пум", которые задействовали для тестирования, не боеготовы. Где-то горит проводка, где-то клинит башня, где-то отказывает электроника. Если бы не наша война, никто бы об этом не знал. Мы просили не "Пумы", мы просили "Мардеры", но оказалось, что если отдать старые "Мардеры", то воевать нечем. Только когда начали проверять, стало понятно, что оно не работает.

Германия — член НАТО с 1955 года. Стандарты там, говорят, какие-то есть. Они выполняются, никто не скажет, что немцы не педантичная нация. И тем не менее.

Первая же проверка показывает, что несмотря на все стандарты — Бундесвер, армия страны НАТО, не боеготов. Что с ракетами — хз. С БТР — хз. Это все остальное еще не проверяли. Марш в Москву, который сделал Пригожин из Ростова, Бундесвер бы выполнить не смог. Поварёнок смог, а Бундесвер бы не смог, и стандарты не спасли бы. Разгружались бы даже в захваченном Ростове неделю, потому что могло тупо не быть нужных кранов.

Здесь я не к тому, что стандарты не нужны. Нужны.

Но их сложно как имплементировать, так и поддерживать. Просто сложно, потому что это тяжелый труд. Сделать норм горизонтальную связь между ВПК и МО, с ГШ это также НЕ ПРОСТО. Германия не смогла. Тупо бл..., БТР не влез в самолет. Свой БТР в свой самолет. А если бы и влез, оказалось бы, что он не работает. Логистика в воюющей стране — это отдельная проблема. Во время кампании в Ираке, США пришлось сломать, например, всю логистику поставки запчастей для "Апачей" (прикинь — в Ираке-то пустыня, износ частей вертолета от песка оказался ненормативный, кто же такого мог ожидать, ну). Пришлось тупо создать новую логистику и прямо с завода отправлять на полевые аэродромы. Не по стандартам НАТО, потому что тупо не успевали.

Нам надо пройти трудный путь. Если кто-то считает, что в КНИГЕ НАПИСАНО и надо ПРОСТО сделать, как там сказано, то нет, не просто.

Сложно. Долго. И дорого.

Мы все равно пройдем этот путь. В Польше-то получилось и польская армия с бюджетом в два раза меньше бундесвера что-то может.

Но это будет сложно.

Источник.

Важно