Переход на F-35 задерживается: Дания позже получит новейшие истребители, — СМИ

Копенгаген заказал 27 истребителей F-35, из которых пока получено только 4. Проблема с обновлением TR-3 касается не только армии США.

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Поставка Дании истребителей 5 поколения может задержаться еще больше. Проблема с обновлением TR-3 касается не только армии США, но и других заказчиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что пока нет четкой картины, когда следующие истребители F-35 начнут поступать в страну. Lockheed Martin до сих пор не поборол проблемы с обновлением программного обеспечения TR-3. Дания ведет переговоры с американскими коллегами, чтобы найти возможное решение проблемы.

Дания заказала 27 истребителей F-35, из которых они получили только 4. Ранее Копенгаген должен был получить следующую партию самолетов в первой половине 2024 года, но теперь они могут задержаться еще на 6 месяцев. Однако Поульсен подчеркнул, что проблемы с F-35 не должны повлиять на обязательства Дании передать Украине истребители F-16. Сейчас Воздушным силам Украины планируют передать 19 самолетов. Некоторые летчики уже начали летать с инструкторами на F-16 .

Обновление TR-3 — это обновление программного обеспечения и оснащения истребителя F-35. Оно является промежуточным до глобального обновления программного обеспечения Block 4. Из-за проблем с ПО армия США уже несколько месяцев не принимает новые F-35.

Всего на вооружении Дании находится 4 самолета F-35 и 41 истребитель F-16 в варианте АМ и 11 в варианте BM.

Напомним, 4 октября в США объяснили, почему существует более 10 модификаций истребителя F-35.