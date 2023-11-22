Перехід на F-35 затримується: Данія пізніше отримає новітні винищувачі, – ЗМІ

Копенгаген замовив 27 винищувачів F-35, з яких наразі отримано тільки 4. Проблема з оновленням TR-3 стосується не тільки армії США.

Related video

Постачання Данії винищувачів 5 покоління може затриматись ще більше. Проблема з оновленням TR-3 стосується не тільки армії США, але й інших замовників. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що наразі немає чіткої картини, коли наступні винищувачі F-35 почнуть надходити в країну. Lockheed Martin досі не поборов проблеми з оновленням програмного забезпечення TR-3. Данія веде переговори з американськими колегами, щоб знайти можливе розв'язання проблеми.

Данія замовила 27 винищувачів F-35, з яких вони отримали тільки 4. Раніше Копенгаген мав отримати наступну партію літаків в першій половині 2024 року, але тепер вони можуть затриматись ще на 6 місяців. Проте Поульсен наголосив, що проблеми з F-35 не мають повпливати на зобовʼязання Данії передати Україні винищувачі F-16. Наразі Повітряним силам України планують передати 19 літаків. Деякі льотчики вже почали літати з інструкторами на F-16.

Оновлення TR-3 — це оновлення програмного забезпечення та оснащення винищувача F-35. Воно є проміжним до глобального оновлення програмного забезпечення Block 4. Через проблеми з ПЗ армія США вже кілька місяців не приймає нові F-35.

Всього на озброєнні Данії знаходиться 4 літаки F-35 та 41 винищувач F-16 у варіанті АМ та 11 у варіанті BM.

Нагадаємо, 4 жовтня в США пояснили, чому існує понад 10 модифікацій винищувача F-35.