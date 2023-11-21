F-16 для України: пілоти в Данії вже проходять підготовку в повітрі, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, наразі українські пілоти здійснюють польоти на F-16 із інструктором, а далі будуть літати самостійно. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці.

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У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16. Про це 21 листопада повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна — Укрінформ".

За його словами, спочатку пілоти проходили тренування на легкомоторних літаках, які допомагають легше перейти на винищувачі F-16.

"Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку та виконують завдання, що їх ставить перед ними інструктор", — розповів Ігнат.

Речник зазначив, що наступним етапом для українських пілотів будуть самостійні польоти на літаках.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", — додав він.

Юрій Ігнат розповів, що, окрім Данії, українці проходять навчання в США та у Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.

Винищувачі F-16 для України

У серпні стало відомо, що українські пілоти, техніки й інженери розпочали навчання на винищувачах F-16. Лідерство в проєкті взяли Нідерланди й Данія. Міністр не розкрив деталей самого навчання. Він лише зазначив, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів.

США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.

До речі, 7 листопада повідомлялося, що Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 у Румунію для навчання українських льотчиків. Найближчим часом там запрацює навчальний центр, де пілотів і тренуватимуть.