F-16 для Украины: пилоты в Дании уже проходят подготовку в воздухе, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас украинские пилоты осуществляют полеты на F-16 с инструктором, а дальше будут летать самостоятельно. Подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты.

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В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16. Об этом 21 ноября сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина — Укринформ".

По его словам, сначала пилоты проходили тренировки на легкомоторных самолетах, которые помогают легче перейти на истребители F-16.

"Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", — рассказал Игнат.

Спикер отметил, что следующим этапом для украинских пилотов будут самостоятельные полеты на самолетах.

"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", — добавил он.

Юрий Игнат рассказал, что, кроме Дании, украинцы проходят обучение в США и в Великобритании. Подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

Истребители F-16 для Украины

В августе стало известно, что украинские пилоты, техники и инженеры начали обучение на истребителях F-16. Лидерство в проекте взяли Нидерланды и Дания. Министр не раскрыл детали самого обучения. Он лишь отметил, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров.

США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

Кстати, 7 ноября сообщалось, что Нидерланды отправили первые истребители F-16 в Румынию для обучения украинских летчиков. В ближайшее время там заработает учебный центр, где пилотов и будут тренировать.