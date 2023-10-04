Понад 10 модифікацій: військові розповіли, чому існує так багато версій винищувачів F-35

Безліч модифікацій у різних партіях трьох варіантів винищувачів впливають на технічне обслуговування F-35A, F-35B і F-35C. На думку експертів, це сприяє низькій готовності програми з експлуатації літаків.

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Згідно зі звітом Рахункової палати уряду США (GAO) наразі вироблено щонайменше 14 різних версій F-35 Lightning II. Це пов'язано з тим, що на початку 1990-х років у Пентагоні ухвалили рішення створити літак, не визначившись із його конструкцією. Про це 4 жовтня розповіли оглядачі Defence One.

У публікації йдеться про те, що коли в Міноборони США задумали будівництво винищувача нового покоління, остаточного зразка літака ще не було, тож подальші виправлення, модернізації та нові вимоги призвели до того, що апарати раннього випуску мають зовсім інакший вигляд, аніж ті, що постачаються сьогодні.

Істотні відмінності в різних модифікаціях F-35 ускладнюють технічне обслуговування, що зі свого боку, на думку експертів, сприяє низькій готовності програми з експлуатації літаків.

"Існує безліч модифікацій у різних партіях трьох варіантів F-35, які впливають на технічне обслуговування F-35A, F-35B і F-35C", — зазначив представник Об'єднаного офісу програми F-35 Расс Гомаер.

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Як з'ясувалося, виробник винищувачів — компанія Lockheed — постачає F-35 виробничими партіями, які, по суті, є партіями літаків. Але зазвичай компанія поставляє кілька літаків з різних партій. Наприклад, минулого року Пентагон і Lockheed завершили переговори за трьома партіями літаків, відомими як партії 15, 16 і 17, і компанія заявила, що сподівається досягти угоди щодо наступних двох партій — 18 і 19 — до кінця цього року.

У підсумку програма з експлуатації ще перебуває на етапі початкових експлуатаційних випробувань, а Пентагон виробляє літаки так, ніби вони перебувають на етапі серійного виробництва, що посилює проблеми з технічним обслуговуванням.

Нагадаємо, американські фахівці в травні цього року з'ясовували, в чому суть проблеми з двигунами літаків F-35, які під час роботи видають аномальну вібрацію. І поки військові продовжують розслідування проблем із двигуном F135, кількість винищувачів F-35, готових до служби, залишається нижчою за належні 70%.