Нові проблеми з F-35: модернізація новітніх винищувачів влетить Пентагону "у копієчку"

Американські чиновники стверджують, що збільшення вартості модернізації винищувача пов'язане із збільшенням функцій програмного комплексу з 66 до 80. Але в Рахунковій палаті з такими висновками не погоджуються.

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Пентагон має намір модернізувати найновіший винищувач F-35, який перебуває у ВПС США, проте з'ясувалося, що для цього американцям доведеться розщедритися. За даними Рахункової палати уряду США, витрати на модернізацію винищувача F-35 Joint Strike Fighter Block 4 зросли на 55% порівняно з базовим планом в 10,6 млрд доларів, прийнятим у 2018 році. Про непередбачені витрати на модернізацію винищувача розповіли оглядачі Breaking Defence.

"З моменту нашого останнього звіту у квітні 2022 року кошторисна вартість розробки Block 4 збільшилася на 1,4 млрд доларів, з 15,1 млрд доларів до нової загальної суми у 16,5 млрд доларів", — йдеться у звіті.

За словами посадових осіб, основним фактором зростання вартості модернізації є зростаючий список функцій програмного комплексу. За оцінками 2016 року, до 2026 фінансового року для винищувача мало бути надано 66 функцій, а зараз їхня кількість зросла до 80. Проте члени Рахункової палати з такими висновками не згодні.

"Посадовці програми повідомили нам, що вони пов'язують значну частину збільшення вартості Block 4 з додаванням нових, що виходять за рамки, його первісних характеристик. Ми не можемо підтвердити цю точку зору, оскільки звітність програми про витрати не надає інформацію про зростання витрат, що виникають у час розробки його нових функцій", — зазначили в уряді.

Оглядачі нагадали, що в ході випробувань були виявлені нові проблеми з Block 4, хоча посадовці програми вирішили, що бортове обладнання та нове програмне забезпечення, відоме як Technical Refresh-3 (TR-3) все ж таки слід встановлювати на F-35 з лютого поточного року. Таким чином перший модифікований літак буде надано вже у липні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом аудиту з відстеження програми постачання запчастин, за п'ять років було втрачено запчастини до літаків F-35 щонайменше на 85 млн доларів. При цьому повна кількість втрачених запчастин може бути значно більшою за 1 млн деталей.