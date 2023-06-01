Новые проблемы с F-35: модернизация новейших истребителей влетит Пентагону "в копеечку"

Американские чиновники утверждают, что увеличение стоимости модернизации истребителя связано с увеличением функций программного комплекса с 66 до 80. Но в Счетной палате с такими выводами не согласны.

Related video

Пентагон намерен модернизировать новейший истребитель F-35, состоящий в ВВС США, однако выяснилось, что для этого американцам придется раскошелиться. По данным Счетной палаты правительства США, расходы на модернизацию истребителя F-35 Joint Strike Fighter Block 4 выросли на 55% по сравнению с базовым планом в 10,6 млрд долларов, принятым в 2018 году. О непредвиденных расходах на модернизацию истребителя рассказали обозреватели Breaking Defence.

"С момента нашего последнего отчета в апреле 2022 года сметная стоимость разработки Block 4 увеличилась на 1,4 млрд долларов, с 15,1 млрд долларов до новой общей суммы в 16,5 млрд долларов", — говорится в отчете.

По словам должностных лиц, основным фактором роста стоимости модернизации является растущий список функций программного комплекса. По оценкам 2016 года, к 2026 финансовому году для истребителя должно было быть предоставлено 66 функций, а сейчас их число возросло до 80. Однако члены Счетной палаты с такими выводами не согласны.

"Должностные лица программы сообщили нам, что они связывают значительную часть увеличения стоимости Block 4 с добавлением новых, выходящих за рамки, его первоначальных характеристик. Мы не можем подтвердить эту точку зрения, поскольку отчетность программы о затратах не предоставляет информацию о росте затрат, возникающих во время разработки его новых функций", — отметили в правительстве.

Обозреватели напомнили, что в ходе испытаний были выявлены новые проблемы с Block 4, хотя должностные лица программы решили, что бортовое оборудование и новое программное обеспечение, известное как Technical Refresh-3 (TR-3) все же следует устанавливать на F-35 c февраля текущего года. Таким образом первый модифицированный самолет будет предоставлен уже в июле 2023.

Ранее сообщалось, что согласно отчету аудита по отслеживанию программы поставок запчастей, за пять лет были потеряны запчасти к самолетам F-35 по меньшей мере на 85 млн долларов. При этом полное количество утраченных запчастей может быть значительно больше 1 млн деталей.