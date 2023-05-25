Таємнича вібрація: Пентагон з'ясовує причини несправності двигунів F-35

Американський генерал Майкл Шмідт повідомив, що поки військові продовжують розслідування проблем з двигуном F135, кількість американських F-35, готових до служби, залишається нижчою від 70%.

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Міністерство оборони США завершило модифікацію своїх літаків F-35 з метою запобігання катастрофічному пошкодженню двигуна і розраховує до червня отримати всі літаки та двигуни, постачання яких було відкладено через аварію у грудні минулого року. Про це 24 травня написали оглядачі Defence One.

Американські військові призупинили льотні операції та приймання нових літаків після грудневої аварії у Форт-Верті, штат Техас. Водночас у Пентагоні з'ясовують причини таємничої вібрації у двигуні F-35, внаслідок якого відбувається руйнування паливної системи літака.

Генерал-лейтенант Майкл Шмідт на слуханнях підкомітету з тактичних повітряних та наземних сил Палати представників 29 березня заявив, що на початку 2023 року інженери почали оснащувати двигуни F135 "отвором". За його словами, він знижує вплив на втрату керування двигуном, якщо паливна трубка руйнується внаслідок гармонійного коливання.

Водночас Шмідт наголосив, що Пентагон все ще намагається з'ясувати, чому виникає вібрація і як її запобігти.

Представник сервісного центру JPO Расс Гомаєр повідомив, що апаратне виправлення повністю запроваджено на всіх літаках F-35, представлених для урядового приймання. При цьому було наголошено, що модернізація є незначною, а установка виправлення – це "простий процес".

Майкл Шмідт також додав, що поки Пентагон продовжує розслідування проблем з двигуном F135, кількість американських F-35, готових до служби, залишається нижчою від 70% для F-35A і 75% для моделей B і C. Однак у квітні показник готовності до виконання місії для всіх американських F-35 був ще нижчим і становив 56%.

Раніше повідомлялося, що ВПС США хочуть уникнути помилок, зроблених з F-35 і в найближчі роки планують закупити літаки 6 покоління. Зокрема, одна з причин проблем з F-35 — відсутність усіх даних про технічне обслуговування винищувача, якими володіє компанія Lockheed Matrin як монополіст.