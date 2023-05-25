Таинственная вибрация: Пентагон выясняет причины неисправности двигателей у F-35

Американский генерал Майкл Шмидт сообщил, что пока военные продолжают расследование проблем с двигателем F135, количество американских F-35, готовых к службе, остается ниже положенных 70%.

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Министерство обороны США завершило модификацию своих самолетов F-35 с целью предотвращения катастрофического повреждения двигателя и рассчитывает к июню получить все самолеты и двигатели, поставка которых была отложена из-за аварии в декабре прошлого года. Об этом 24 мая написали обозреватели Defence One.

Американские военные приостановили летные операции и приемку новых самолетов после декабрьской аварии в Форт-Уэрте, штат Техас. В то же время в Пентагоне выясняют причины таинственной вибрации в двигателе F-35, в результате которого происходит разрушение топливной системы самолета.

Генерал-лейтенант Майкл Шмидт на слушаниях подкомитета по тактическим воздушным и наземным силам Палаты представителей 29 марта заявил, что в начале 2023 года инженеры начали оснащать двигатели F135 "отверстием". По его словам, оно снижает воздействие на потерю управления двигателем, если топливная трубка разрушается в результате гармонического колебания.

Вместе с тем Шмидт подчеркнул, что Пентагон все еще пытается выяснить, почему возникает вибрация и как ее предотвратить.

Представитель сервисного центра JPO Расс Гомаер сообщил, что аппаратное исправление полностью внедрено на всех самолетах F-35, представленных для правительственной приемки. При этом было отмечено, что модернизация является незначительной, а установка исправления — это "простой процесс".

Майкл Шмидт также добавил, что пока Пентагон продолжает расследование проблем с двигателем F135, количество американских F-35, готовых к службе, остается ниже положенных 70% для F-35A и 75% для моделей B и C. Однако в апреле показатель готовности к выполнению миссии для всех американских F-35 был еще ниже и составлял 56%.

Ранее сообщалось, что ВВС США хотят избежать ошибок, которые были сделаны с F-35 и в ближайшие годы планируют закупить самолеты 6 поколения. В частности одна из причин проблем с F-35 — отсутствие всех данных о техническом обслуживании истребителя, которыми обладает компания Lockheed Matrin как монополист.