Системы противоракетной защиты и разминировщики: Германия предоставила новый пакет помощи Украине

В список помощи вошли снаряды для танков, артиллерии и гранатометов, а также бронированная техника и автомобили для пограничников.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли Gepard, разминирующие снаряды и бортовые системы противоракетной защиты. Об этом сообщает правительство Германии.

"В этот список входят сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и снабжения вместе с партнерами, которые финансируются, среди прочего, из средств инициативы федерального правительства по обучению", — отметили в Бундесвере.

Что передает Германия в новом пакете помощи:

3 ед. ВСУ Gepard;

10 БПЛА Vector;

2 тягача HX81;

5 полуприцепов к HX81;

8 Mercedes-Benz Zetros;

2 танка-разминировщика WiSENT 1 MC;

2 машины для пограничной службы;

2 бортовые системы противоракетной защиты (AMPS) для вертолетов;

снаряды для танков Leopard 2A6;

30 240 35-мм снарядов для ВСУ Gepard SPAAG;

2 500 155-мм артиллерийских боеприпасов;

25 536 40-мм снарядов для автоматических гранатометов.

Стоимость помощи от Германии Украине за 2023 год составляет около 5,4 миллиарда евро.

Помощь Украине от Германии

Германия планирует в 2024 году предоставить Украине почти 200 тысяч снарядов. Как заявил министр обороны страны Борис Писториус, достижение цели 1 миллион боеприпасов до марта 2024 года представляется сложной задачей.

ФРГ 8 декабря уже передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. Комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall в июне 2022 года на выставке Eurosatory.

14 декабря стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.