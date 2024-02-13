Шибки тремтіли навіть у сусідніх районах: у соцмережах повідомляють про потужний вибух в Криму

За інформацією місцевих Telegram-каналів, "гучно" було у Джанкойському районі, однак походження "звуків" наразі невідоме. В адміністрації тимчасово окупованого півострова та Міноборони країни-агресора не коментували вибухи.

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На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунав гучний вибух. Про це повідомили у вівторок, 13 лютого, в Telegram-канал "Крымский ветер".

За інформацією з соцмереж, місцеві чули вибух у Джанкойському районі Криму.

У Криму прогримів потужний вибух

Згодом на каналі повідомили, що від цього ж вибуху тремтіли шибки у Красногвардійському районі.

"Що і де вибухнуло, поки що незрозуміло", — зазначають адміністратори каналу.

У Криму прогримів потужний вибух

Крім того, вибухи підтвердив й волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко у своєму Telegram.

У Криму прогримів потужний вибух

На момент написання новини в адміністрації тимчасово окупованого Криму та Міноборони країни-агресора не коментували вибух.

Удари по військових об’єктах в Криму

Нагадаємо, 31 січня жителі окупованого Криму побачили стовп диму і пожежу у напрямку військового аеродрому "Бельбек", розташованого неподалік від Севастополя. Представники Міноборони РФ заявили, що ЗСУ вдарили по базі росіян двадцятьма ракетами, які усі начебто збиті силами ППО.

Також 30 січня українські військові знищили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в районі селища Роздольне, на північному заході півострова.

Нагадаємо, що РФ програє битву за Чорне море. Морські дрони, знищення "Москви" й інші операції змусили РФ відійти від значної частини Чорного моря.