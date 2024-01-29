РФ програє битву за Чорне море: Україна знищує Чорноморський флот– The Economist

Україна відкидала окупантів від власного узбережжя у три етапи. Морські дрони, знищення "Москви" та інші операції змусили РФ відійти від. значної частини Чорного моря.

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Експорт з українських портів майже досяг обсягів, які були до початку повномасштабної війни. Для України змінити ситуацію на морі було стратегічно ризикованим, але вкрай необхідним рішенням. Про це повідомляє The Economist.

До початку великої війни 60% українського експорту припадало на експорт морем в країни Африки, Близького Сходу та інших регіонів, як і сотні років тому. Рішення РФ блокувати економічні шляхи було актом економічної війни. Україна таємно почала розробляти альтернативний маршрут. Шлях було прокладено на мінімальній глибині, щоб до торгівельних кораблів не підібралась російська субмарина, а також досить близько до узбережжя, щоб бути під прикриттям берегової артилерії.

Маршрут зернового коридору Фото: The Economist

Порти Одеса, Чорноморськ і Південний майже повернулися до довоєнних обсягів. Прикордонники тепер обшуковують кораблі на предмет наявності російських ДРГ, а також в Україні обʼєднали різні служби під керуванням морського командування. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, успіху вдалося досягти у три етапи:

запобігання висадки російського десанту;

встановлення буфера довжиною 100 морських миль завдяки знищенню ракетного крейсера "Москва";

витіснення Чорноморського флоту РФ з північно-західної, центральної та навіть південно-західної частин Чорного моря.

Останнього етапу вдалося досягнути завдяки арсеналу морських безпілотників. Україна знищила мінімум 22 кораблі із 80, ще 13 пошкодила зі складу ЧФ РФ. Найбоєздатніші російські кораблі тепер ховаються в порту Новоросійська. Тепер для торгівельних кораблів найнебезпечнішим вважається час в доці, а під час транспортування зерна коридором загроз менше. Повноцінний результат роботи зернового коридору може стати очевидним у 2025 році. У 2024 році очікується зростання доходу від експорту на 3,3 млрд доларів.

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