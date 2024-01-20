"Не один фільм буде знято": Ігнат розповів про "найболючіші" втрати росіян у Криму (відео)

Спікер Повітряних сил ЗСУ наголосив, що геніальною спецоперацією України було знищення крейсера "Москва", який "дуже заважав". Крім того, серйозного психологічного удару для окупантів завдала й атака по штабу Чорноморського флоту.

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З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Сили оборони завдали чимало ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, зокрема ЗСУ знищували ворожі кораблі, підводні човни, пункти управління та авіацію на аеродромах. Однак найбільш болючими для окупантів стали втрати крейсера "Москва" та удари по штабу Чорноморського флоту. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу.

Знищення крейсера "Москва"

За словами Ігната, однією із кращих операцій України було знищення крейсера "Москва", до якої долучилися Повітряні, Військово-морські та інші Сили оборони.

"Це була геніальна спецоперація, вона вже де-не-де описана. І Bayraktar наш брав участь у цьому знищенні. Таку собі функцію виконував, відволікав увагу, як то кажуть", — зазначає експерт.

Як наголошує речник, крейсер "Москва" "дуже заважав", адже здійснював ударну функцію.

"Це флагман Чорноморського флоту, який має безліч всякої апаратури, має серйозні ударні функції. Знищити такий корабель доволі не просто. Але наші Сили оборони перехитрили і зробили те, що зробили. Він на дні і це буде перемога, яка буде згадуватися. Я думаю, не один фільм буде знято про власне ті події саме з кораблем", — зазначає Ігнат.

Удари по штабу Чорноморського флоту

Серед найболючіших втрат для російських окупантів, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ, були й удари ракетами StormShadow штабу Чорноморського флоту Російської Федерації .

"Севастополь — це не "город русских моряков", це українське місто. Тому от власне такий удар був красномовний, де проходила відповідна нарада керівного складу вищого, підтвердження уже були. Вже підтверджені наслідки — знищені пункти управління, вбиті окупанти. Це серйозний психологічний удар", — запевняє він.

Знищення комплексів "Тріумф" та удари у Гвардійському і Джанкої

Окрім того, Ігнат згадав й знищення Силами оборони дорогих комплексів протиповітряної оборони "Тріумф", які також належали російським окупантам.

Також, за словами експерта, важливими для України були й удари у Гвардійському і Джанкої, "коли по поїзду прийшли боєприпаси і з пальним".

"Ворога треба бити. Це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління", — додав Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові завдали удару по російському кораблю "Новочеркасск" у Феодосії. У Повітряних силах заявляли, що судно повністю згоріло, а екіпаж – загинув.