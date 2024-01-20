"Не один фильм будет снят": Игнат рассказал о самых "болезненных" потерях россиян в Крыму (видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что гениальной спецоперацией Украины было уничтожение крейсера "Москва", который "очень мешал". Кроме того, серьезный психологический удар для оккупантов нанесла и атака по штабу Черноморского флота.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Силы обороны нанесли немало ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму, в частности ВСУ уничтожали вражеские корабли, подводные лодки, пункты управления и авиацию на аэродромах. Однако наиболее болезненными для оккупантов стали потери крейсера "Москва" и удары по штабу Черноморского флота. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью для Фокуса.

Уничтожение крейсера "Москва"

По словам Игната, одной из лучших операций Украины было уничтожение крейсера "Москва", к которой присоединились Воздушные, Военно-морские и другие Силы обороны.

"Это была гениальная спецоперация, она уже где-то описана. И Bayraktar наш участвовал в этом уничтожении. Такую себе функцию выполнял, отвлекал внимание, как говорится", — отмечает эксперт.

Как отмечает спикер, крейсер "Москва" "очень мешал", ведь осуществлял ударную функцию.

"Это флагман Черноморского флота, который имеет множество всякой аппаратуры, имеет серьезные ударные функции. Уничтожить такой корабль довольно не просто. Но наши Силы обороны перехитрили и сделали то, что сделали. Он на дне и это будет победа, которая будет вспоминаться. Я думаю, не один фильм будет снят о собственно тех событиях именно с кораблем", — отмечает Игнат.

Удары по штабу Черноморского флота

Среди самых болезненных потерь для российских оккупантов, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, были и удары ракетами StormShadow штаба Черноморского флота Российской Федерации.

"Севастополь — это не "город русских моряков", это украинский город. Поэтому вот собственно такой удар был красноречив, где проходило соответствующее совещание руководящего состава высшего, подтверждения уже были. Уже подтверждены последствия — уничтожены пункты управления, убиты оккупанты. Это серьезный психологический удар", — уверяет он.

Уничтожение комплексов "Триумф" и удары в Гвардейском и Джанкое

Кроме того, Игнат вспомнил и уничтожение Силами обороны дорогих комплексов противовоздушной обороны "Триумф", которые также принадлежали российским оккупантам.

Также, по словам эксперта, важными для Украины были и удары в Гвардейском и Джанкое, "когда по поезду пришли боеприпасы и с горючим".

"Врага надо бить. Это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления", — добавил Игнат.

Напомним, в конце декабря украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. В Воздушных силах заявляли, что судно полностью сгорело, а экипаж — погиб.