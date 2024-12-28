Удар по складу "Шахедів" у Орловській області: з'явилися супутникові знімки (відео)

Супутникові знімки свідчать, що між селами Цимбулово та Руднєво справді велося спорудження захищеного об'єкту, де зберiгалися дрони-камiкадзе.

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27 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по "захищеному об'єкту" ЗС РФ в Орловській області. Йдеться про склад дронов-камікадзе типу "Шахед", які зберігалися у бетонних захищених будівлях. Російське медіа ASTRA оприлюднило супутникові знімки складів, де зберігалися БпЛА.

Повідомляється, що цей склад був розташований між селами Цимбулово та Руднєво Болхівського району.

Супутникові знімки цього місця, поширені "Радіо Свобода" у серпні 2024 року свідчили про те, що тут справді розпочалася спорудження об'єкта невідомого призначення.

Остання доступна фотографія з космосу, зроблена 18 грудня, показує, що на цей момент він був добудований.

Нагадаємо, що на території економічної зони "Алабуґа", яка розташована у Республіці Татарстан в РФ, спалахнув склад, де зберігали деталі до БпЛА типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що Росія модернізувала дрони-камікадзе "Шахед" і оснастила їх штучним інтелектом. Через що зараз вони можуть літати автономно і самі полювати на електростанції.