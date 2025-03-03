Снаряди постачали США: найбільша гармата ЗСУ зникає з поля бою, — Forbes

Аналітик Девід Акс зазначає, що замість Штатів 203-мм боєприпаси для САУ "Піон" Україні можуть постачати Греція та Туреччина, які використовують сумісні з ними гаубиці M110.

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Українська армія мала на озброєнні та зберіганні близько 100 самохідних артилерійських установок 2С7 "Піон" під час повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, однак уже за рік Збройні сили України відчули брак боєприпасів для цієї радянської гармати. Застосування САУ "Піон" на полі бою залежить від постачання 203-міліметрових снарядів від союзників, бо українські запаси закінчуються або вже закінчилися, пише аналітик видання Forbes Девід Акс.

За словами журналіста, у вересні була помічена принаймні одна САУ 2С7 "Піон" на озброєнні 45-ї артилерійської бригади ЗСУ в Курській області. Крім того, минулого місяці після оперативної паузи одна чи кілька великих гармат вийшли на поле бою на сході України в зоні відповідальності оперативно-стратегічної групи "Хортиця".

Нестійка робота 2С7 пояснюється тим, що Україна не виробляє 203-мм снаряди самостійно, як і більшість країн, крім Росії, пише Девід Акс. Проте американська армія використовувала такі боєприпаси для власних гаубиць M105 і M106, тож адміністрація попереднього президента США Джо Байдена передала ЗСУ 10 тисяч таких снарядів у 2023 році.

"Після цього на складах США, вочевидь, не лишилося 203-міліметрових снарядів", — припускає аналітик.

Акс зазначає що аналогічні боєприпаси використовуються для гармат M110, які є на озброєнні Греції, проте ця країна неохоче надсилає допомогу українській армії.

"Греки надіслали тисячі 203-міліметрових снарядів окремими партіями у 2023 і 2024 роках — і, ймовірно, могли б надіслати ще тисячі, враховуючи політичну волю. Але серед членів НАТО Греція була однією з найбільш неохочих прихильників України — сумнівна пошана, на яку зараз можуть претендувати Сполучені Штати під час президента Дональда Трампа", — говорить журналіст.

Він зауважує, що замість Греції постачати Україні 203-мм боєприпаси для САУ "Піон" може інша країна НАТО — Туреччина, яка теж використовує M110.

"Якщо 2С7 45-ї артилерійської бригади зникнуть і з’являться знову, дивіться в Туреччину, щоб зрозуміти, чому", — пише Акс.

САУ "Піон" на озброєнні ЗСУ

У листопаді 2024 року кореспондент BILD Бйорн Штрицель писав, що ЗСУ відбивають наступ росіян за допомогою найважчої у світі САУ 2С7 "Піон" на Покровському напрямку, використовуючи вироблені у 1950-ті та 1960-ті роки американські снаряди, бо радянські запаси вичерпалися навесні 2022 року. Гармату "Піон" вагою 60 тонн і з довжиною ствола 12 метрів використовують насамперед для знищення бетонних укріплень. Вага кожного снаряду 203-міліметрового калібру сягає 100 кг.

Нагадаємо, 3 березня заступник начальника української розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, що ЗС РФ планують запускати 500 "шахедів" одночасно під час обстрілів України. Фокус з'ясовував, чи витримає українська ППО таку атаку.

Також 3 березня ЗМІ писали, що РФ розгортає БПЛА "Іноходець" біля бойових кораблів на стоянках, щоб захистити їх від українських дронів.