Снаряды поставляли США: самая большая гаубица ВСУ исчезает с поля боя, — Forbes

Аналитик Дэвид Акс отмечает, что вместо Штатов 203-мм боеприпасы для САУ "Пион" Украине могут поставлять Греция и Турция, которые используют совместимые с ними гаубицы M110.

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Украинская армия имела на вооружении и хранении около 100 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" во время полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, однако уже через год Вооруженные силы Украины ощутили нехватку боеприпасов для этой советской пушки. Применение САУ "Пион" на поле боя зависит от поставок 203-миллиметровых снарядов от союзников, потому что украинские запасы заканчиваются или уже закончились, пишет аналитик издания Forbes Дэвид Акс.

По словам журналиста, в сентябре была замечена по крайней мере одна САУ 2С7 "Пион" на вооружении 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Курской области. Кроме того, в прошлом месяце после оперативной паузы одна или несколько крупных пушек вышли на поле боя на востоке Украины в зоне ответственности оперативно-стратегической группы "Хортица".

Неустойчивая работа 2С7 объясняется тем, что Украина не производит 203-мм снаряды самостоятельно, как и большинство стран, кроме России, пишет Дэвид Акс. Однако американская армия использовала такие боеприпасы для собственных гаубиц M105 и M106, поэтому администрация предыдущего президента США Джо Байдена передала ВСУ 10 тысяч таких снарядов в 2023 году.

"После этого на складах США, очевидно, не осталось 203-миллиметровых снарядов", — предполагает аналитик.

Акс отмечает что аналогичные боеприпасы используются для пушек M110, которые есть на вооружении Греции, однако эта страна неохотно присылает помощь украинской армии.

"Греки прислали тысячи 203-миллиметровых снарядов отдельными партиями в 2023 и 2024 годах — и, вероятно, могли бы прислать еще тысячи, учитывая политическую волю. Но среди членов НАТО Греция была одной из самых неохотных сторонников Украины — сомнительное уважение, на которое сейчас могут претендовать Соединенные Штаты во время президента Дональда Трампа", — говорит журналист.

Он отмечает, что вместо Греции поставлять Украине 203-мм боеприпасы для САУ "Пион" может другая страна НАТО — Турция, которая тоже использует M110.

"Если 2С7 45-й артиллерийской бригады исчезнут и появятся снова, смотрите на Турцию, чтобы понять, почему", — пишет Акс.

САУ "Пион" на вооружении ВСУ

В ноябре 2024 года корреспондент BILD Бьорн Штрицель писал, что ВСУ отражают наступление россиян с помощью самой тяжелой в мире САУ 2С7 "Пион" на Покровском направлении, используя произведенные в 1950-е и 1960-е годы американские снаряды, потому что советские запасы иссякли весной 2022 года. Пушку "Пион" весом 60 тонн и с длиной ствола 12 метров используют прежде всего для уничтожения бетонных укреплений. Вес каждого снаряда 203-миллиметрового калибра достигает 100 кг.

Напомним, 3 марта заместитель начальника украинской разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что ВС РФ планируют запускать 500 "шахедов" одновременно во время обстрелов Украины. Фокус выяснял, выдержит ли украинская ПВО такую атаку.

Также 3 марта СМИ писали, что РФ разворачивает БПЛА "Иноходец" возле боевых кораблей на стоянках, чтобы защитить их от украинских дронов.