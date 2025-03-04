Бої під Соледаром: старенька САУ "Акація" стала в нагоді в контрбатарейній боротьбі ЗСУ (фото)

За словами українських артилеристів, 152-мм "Акація" має переваги навіть перед деякими західними системами. Вона компактна, має хорошу прохідність і маскування.

Related video

Війна для українських артилеристів за три роки зазнала значних змін. Нові тактичні виклики, посилення загрози БПЛА та брак боєприпасів вимагають від бійців швидкої адаптації. Однак навіть радянські 152-мм самохідні гаубиці 2С3 "Акація" продовжують відігравати важливу роль на полі бою, забезпечуючи вогневу підтримку піхоті та зриваючи атаки противника. Про бойову роботу українських бійців під Соледаром йдеться в матеріалі АрміяInform.

Артилерійські підрозділи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ведуть бої на Краматорському напрямку, стримуючи російські штурми. Командир батареї з позивним "Уж" пояснює, що їхнє основне завдання — знищення противника ще на підході.

"Намагаємося знищувати їх ще під час руху. Щоб розбити їхній бойовий порядок, завдати втрат. Щоб якомога менше їхньої піхоти наблизилося до наших ВОПів. Головне — збити їхній темп наступу. Коли бойовий порядок розбивається, вони починають панікувати, їхати в різні боки", — розповів боєць.

Фото: АрміяInform

Фото: АрміяInform

Переваги САУ "Акація"

Попри вік 2С3 "Акація" залишається важливим інструментом на полі бою. За словами артилеристів, самохідка має переваги перед деякими західними системами, особливо в умовах поганих доріг і високої необхідності маскування.

"Вона компактна і ми її можемо заховати. І вона б'є далеко. Також я бачу проблеми з "Данами" та іншими колісними самохідками. Їм треба виїжджати. Вони стоять на відкритому просторі. А ми можемо відкривати вогонь у будь-який момент. Ми заховані, замасковані і б'ємо далеко. Наприклад, якби мені давали нову 2С3, або панцир (німецька САУ PzH 2000, — ред.), я б обрав 2С3", — наголосив командир розрахунку.

Важливо

Артилерійський парадокс: ЗС РФ вирішили по-новому використовувати гаубиці "Гіацинт" (фото)

Основна проблема цієї артилерійської системи — брак боєприпасів радянського калібру 152 мм. Однак бійці впевнені, що за наявності нових снарядів "Акація" могла б працювати так само ефективно, як і сучасні західні системи.

Попри труднощі, артилеристи продовжують ефективно виконувати контрбатарейну боротьбу. Серед останніх успішних ударів — знищення ворожої гаубиці Д-30 разом із розрахунком і боєкомплектом.

Фото: АрміяInform

Раніше Фокус зібрав відомості про технічні характеристики та бойове застосування української гаубиці "Богдана", яка стала флагманом української артилерії.