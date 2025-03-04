Бои под Соледаром: старенькая САУ "Акация" пригодилась в контрбатарейной борьбе ВСУ (фото)

По словам украинских артиллеристов, 152-мм "Акация" имеет преимущества даже перед некоторыми западными системами. Она компактная, имеет хорошую проходимость и маскировку.

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Война для украинских артиллеристов за три года претерпела значительные изменения. Новые тактические вызовы, усиление угрозы БПЛА и нехватка боеприпасов требуют от бойцов быстрой адаптации. Однако даже советские 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация" продолжают играть важную роль на поле боя, обеспечивая огневую поддержку пехоте и срывая атаки противника. О боевой работе украинских бойцов под Соледаром говорится в материале АрміяInform.

Артиллерийские подразделения 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ведут бои на Краматорском направлении, сдерживая российские штурмы. Командир батареи с позывным "Уж" объясняет, что их основная задача — уничтожение противника еще на подходе.

"Стараемся уничтожать их еще во время движения. Чтобы разбить их боевой порядок, нанести потери. Чтобы как можно меньше их пехоты приблизилось к нашим ВОПам. Главное — сбить их темп наступления. Когда боевой порядок разбивается, они начинают паниковать, ехать в разные стороны", — рассказал боец.

Фото: АрміяInform

Фото: АрміяInform

Преимущества САУ "Акация"

Несмотря на возраст 2С3 "Акация" остается важным инструментом на поле боя. По словам артиллеристов, самоходка имеет преимущества перед некоторыми западными системами, особенно в условиях плохих дорог и высокой необходимости маскировки.

"Она компактная и мы ее можем спрятать. И она бьет далеко. Также я вижу проблемы с "Данами" и другими колесными самоходками. Им надо выезжать. Они стоят на открытом пространстве. А мы можем открывать огонь в любой момент. Мы спрятаны, замаскированы и бьем далеко. Например, если бы мне давали новую 2С3, или панцирь (немецкая САУ PzH 2000, — ред), я бы выбрал 2С3", — подчеркнул командир расчета.

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Основная проблема этой артиллерийской системы – нехватка боеприпасов советского калибра 152 мм. Однако бойцы уверены, что при наличии новых снарядов "Акация" могла бы работать так же эффективно, как и современные западные системы.

Несмотря на трудности, артиллеристы продолжают эффективно выполнять контрбатарейную борьбу. Среди последних успешных ударов – уничтожение вражеской гаубицы Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом.

Фото: АрміяInform

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