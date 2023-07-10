ЗСУ застосували одразу дві вироблені в Україні 155-мм САУ "Богдана" під Бахмутом (відео)

Бійці 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка застосовують оновлені САУ "Богдана" проти ЗС РФ на Донеччині та кажуть, що очікують на касетні боєприпаси.

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На Бахмутському напрямку працюють дві з трьох виготовлених в Україні сучасних самохідних гармат 2С22 "Богдана". Про це інформують "Факти ICTV".

Бійці розповіли, що зброя дозволить ефективно знищувати ворога. Усе ж інтенсивність пострілів залежить від постачання союзниками, адже в Україні немає в достатній кількості снарядів калібру 155 мм.

"Хлопці на передку чекають на артилерію. Ми працюватимемо, скільки нам треба буде", — зазначив Дмитро, командир 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Також військовий прокоментував і майбутнє постачання касетних боєприпасів. За його словами, це дозволить накривати більшу територію, яку контролює ворог і вибивати його з позицій.

"Нам доведеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас", — заявив Дмитро.

Оновлена САУ 2С22 "Богдана"

В "Українському мілітарному центрі" проаналізували фото 2С22 "Богдана", яку показали в червні. В організації зазначили, що заряджання снарядів у гаубиці відбувається вручну. Про те, що оновлена версія артилерійської системи проходить випробовування у війську, стало відомо в червні. 2С22 "Богдана" — це перша гаубиця калібру 155 мм, розроблена українськими фахівцями. Роботу над нею розпочали ще у 2016 році. Артилерійська частина оновленого варіанту "Богдани" візуально не зазнала значних конструктивних змін.

Нагадаємо, наприкінці червня українську 155-мм самохідна артустановка "Богдана" бачили на озброєнні 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. У Defense Express звертають увагу, що військові показали саме версію артустановки на шасі КрАЗ. Ця бойова машина виготовлена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте не виключено, що це вже серійний зразок оновленої "Богдани".