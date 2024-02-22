"Чи вижив екіпаж": експерти проаналізували влучання "ланцета" в САУ "Богдана"

Бронекапсула САУ "Богдана" дійсно витримала вибух дрона. Але розтрощене бронескло говорить про можливість шкоди для екіпажу, пояснили експерти порталу Defence 24.

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Кабіна самохідної артилерійської установки "Богдана", яка випускається в Україні, витримала вибух баражувального боєприпасу "Ланцет" ЗС РФ. Однак стан броньованого скла наводить на думку, що осколки вибухового пристрою могли зашкодити екіпажу. Про можливі наслідки влучання "ланцета" розповіли експерти польського порталу Defence 24.

Експерти зауважили, що безпілотний пристрій дібрався до салону установки та вибухнув. На світлинах видно, що салон уцілів, — цим українська машина вигідно вирізняється від французької САУ CAESAR: для неї подібні удари "закінчувалися набагато гірше".

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На порталі наголосили, що "ланцет" міг проникнути всередину кабіни — про це свідчить розбите скло.

Скло САУ "Богдана" після удару "ланцета" Фото: скриншот

Наслідком вибуху в салоні САУ "Богдана" можуть бути кілька варіантів розвитку подій. По-перше, міг загинути мінімум один військовий, який перебував на траєкторії польоту дрона. По-друге, міг загинути весь екіпаж — їх могли вбити осколки. На думку експертів польського порталу, у кращому випадку екіпаж міг частково врятуватисяь.

"Чи є шанс, що екіпаж "богдани" вижив? [Шанс — ред.] незначний і можливий лише у випадку перебування в кабіні одного водія", — пояснюється в статті на Defence 24.

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Зазначимо, бійці ЗСУ 15 лютого опублікували відео з кадрами ураження "богдани" російським дроном "Ланцет". На кадрах помітно розбите скло й дещо пошкоджену кабіну. У дописі вказано, що весь екіпаж урятувався завдяки міцній бронекапсулі артустановки.

2С22 "Богдана" — самохідна артилерійська установка українського виробництва, яка використовується для ударів по позиціях ЗС РФ. Установка стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань 42-62 км (залежно від типу снаряда). Екіпаж САУ — чотири особи.

Згідно з даними українського командування, держава замовила 30 екземплярів "богдани". Продуктивність виробництва — по шість установок за місяць. Перше використання артустановки відбулося під час боїв за острів Зміїний: вона допомогла дістати до позицій противника далеко в морі. Також дві установки помітили на полі бою влітку 2023 року — брали участь у боях під Бахмутом.

13 грудні 2023 року в ЗМІ повідомили, що протягом майже двох років війни не втратила працездатності жодна установка. Також стало відомо про розробку модифікації, обладнаної причепом.

Нагадуємо, 22 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав оновлену версію САУ — модель "Богдана-4".