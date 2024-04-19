Зеленский посетил Донецкую область и проверил оборону ВСУ (фото, видео)

По словам президента Украины, большое внимание было уделено безопасности в регионе и защите людей. В ходе визита удалось встретиться и наградить военных, а также осмотреть линии обороны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где провел совещания о ситуации по безопасности в регионе. Также поднималась тема защиты людей. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

По его словам, во время посещения региона удалось заслушать доклады от командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля, начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, а также руководителей управлений СБУ и Национальной полиции.

Президент Украины посетил Донецкую область Фото: Офис президента

"Осмотрел строительство фортификаций — максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно работает ради Украины", — написал Владимир Зеленский.

Также украинский президент посетил защитников, которые сейчас проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Глава государства не только поговорил с ними, но и вручил государственные награды за работу, которую они проделали.

Отдельное внимание было уделено медикам, которые также ежедневно прикладывают все усилия для того, чтобы жизни бойцов ВСУ были спасены.

Напомним, 19 апреля Владимир Зеленский также отреагировал на массированную атаку ВС РФ по Днепру. По словам главы государства, Россия должна ответить за террор, тогда как ракеты и беспилотники должны быть уничтожены. Террор должен проиграть и это глобальная потребность.