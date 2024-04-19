Массированная атака ВС РФ на Днепр: Зеленский назвал последствия обстрела (фото)

Россия должна ответить за террор, тогда как ракеты и беспилотники должны быть уничтожены. По словам президента Зеленского, глобальной потребностью является задача поражения террора врага.

Related video

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и области. В областном центре был поврежден вокзал. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в регионе под ударом оказались Кривой Рог и Синельниково. Есть погибшие, раненым оказывается помощь.

Зеленский отметил, что сейчас спасателями жизни является каждая страна, которая предоставляет системы противовоздушной обороны Киеву, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров в том, что ПВО должна быть не на складах, а в городах, которые атакует противник, все, кто поддерживает защиту Украины. Он отметил, что задача поражения российскому террору является не только потребностью Украины и ее жителей, ведь это является глобальной потребностью.

Президент сообщил, что РФ должна отвечать за террор, тогда как ракеты и дроны должны быть уничтожены.

"Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые способности. Это было доказано в частности в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", — добавил он.

Напомним, 19 апреля оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Днепре и других городах региона зафиксированы попадания, есть погибшие и много раненых мирных жителей.

Около 5 утра 19 апреля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели не только в Днепре, но и в Одессе.