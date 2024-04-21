Вопреки Фицо: словацкие активисты собрали 2 млн евро на боеприпасы для Украины

Сборщики средств говорят, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство граждан Словакии не согласны с изменением внешней политики правительства после прошлогодних выборов.

Related video

Словацкие активисты, которые возмущены отказом своего правительства оказать военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением, собрали 2 миллиона евро на боеприпасы для Украины. Об этом пишет Reuters.

"За четыре дня кампания "Боеприпасы для Украины" собрала 1,94 миллиона евро, и по состоянию на полдень пятницы ее участниками стали более 30 000 человек, средний размер пожертвования составил 64 евро", — говорится в материале.

По словам активистов, на такой шаг их подтолкнуло то, что в 2023 году Словакия прекратила государственную военную помощь Украине, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к мирным переговорам. Кроме того, Словакия отказалась участвовать в плане чешского правительства по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Когда я услышал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищут все способы помочь Украине защититься от агрессора, потому что другого пути нет", — сказал лидер словацких активистов Отто Симко.

Важно

"На пользу только Третьей мировой": Фицо высказался против членства Украины в НАТО

Сборщики средств говорят, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство граждан Словакии не согласны с изменением внешней политики правительства после выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года.

"Многие люди в Словакии стесняются ориентации правительства на Россию. Именно поэтому люди делают свой вклад", — сказала член общественной организации "Мир для Украины" Зузана Ижакова.

По ее словам, сбор средств будет бессрочным, а собранные средства пойдут на чешскую программу по поставке боеприпасов, первые поставки которой в Украину ожидаются в июне 2024 года.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал поставки Украине первых боеприпасов уже в июне. По его словам, заключены договоры на поставку 200 000 единиц артиллерийских снарядов. Еще 300 000 Прага закупит в ближайшее время.

В этот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не планирует возвращать Украине Крымский полуостров и территории Донбасса, а мир в Украине будет стоить очень дорого, поэтому нужно добиться прекращения боевых действий и начать переговоры.