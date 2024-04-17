Контракты уже есть: первые боеприпасы Украина получит в июне, — премьер-министр Чехии

По словам Петра Фиалы, заключены договоры на поставки 200 000 единиц артиллерийских снарядов. Еще 300 000 Прага закупит в ближайшее время.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала 17 апреля анонсировал поставки Украине первых боеприпасов уже в июне. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи в штаб-квартире НАТО с участием генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и руководителей правительств Нидерландов Марка Рютте и Дании Метте Фредериксена. Об этом сообщает чешское издание ČTK.

Чехия в рамках проекта передачи Украине артиллерийских снарядов и зенитных комплексов сотрудничает с Данией и Нидерландами. Глава чешского правительства отметил, что благодаря такой инициативе удастся получить полмиллиона боеприпасов.

На сегодня уже заключены договоры на закупку почти 200 000 единиц снарядов. Оставшиеся 300 000 Прага закупит в ближнесрочной перспективе. Нидерланды обещают предоставить 250 млн евро в рамках этого проекта. Дания, согласно информации на конец февраля, обязалась выделить 100 млн евро, отмечают журналисты чешского издания. В этом проекте участвует 20 стран.

По итогам встречи генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходима сильная противовоздушная оборона.

Напомним, что под видом китайских Иран поставляет России боеприпасы калибра 155 мм.

Также сообщалось, что украинским пилотам не терпится атаковать ВС РФ корректируемыми боеприпасами. Новые дроны Ram II прокладывают путь истребителям F-16.