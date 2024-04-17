Контракти вже є: перші боєприпаси Україна отримає в червні, — прем'єр-міністр Чехії

За словами Петра Фіали, укладено договори на постачання 200 000 одиниць артилерійських снарядів. Ще 300 000 Прага закупить найближчим часом.

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 17 квітня анонсував постачання Україні перших боєприпасів уже в червні. Таку заяву він зробив на пресконференції після зустрічі у штаб-квартирі НАТО за участю генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга та керівників урядів Нідерландів Марка Рютте і Данії Метте Фредеріксена. Про це повідомляє чеське видання ČTK.

Чехія в межах проєкту передавання Україні артилерійських снарядів і зенітних комплексів співпрацює з Данією та Нідерландами. Глава чеського уряду зазначив, що завдяки такій ініціативі вдасться отримати пів мільйона боєприпасів.

На сьогодні вже укладено договори на закупівлю майже 200 000 одиниць снарядів. Решту 300 000 Прага закупить у найближчій перспективі. Нідерланди обіцяють надати 250 млн євро в рамках цього проєкту. Данія, згідно з інформацією на кінець лютого, зобов'язалася виділити 100 млн євро, зазначають журналісти чеського видання. У цьому проєкті бере участь 20 країн.

За підсумками зустрічі генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні необхідна сильна протиповітряна оборона.

Нагадаємо, що під виглядом китайських Іран постачає Росії боєприпаси калібру 155 мм.

Також повідомлялося, що українським пілотам не терпиться атакувати ЗС РФ коректованими боєприпасами. Нові дрони Ram II прокладають шлях винищувачам F-16.