"На пользу только Третьей мировой": Фицо высказался против членства Украины в НАТО

По словам премьер-министра, его страну "полностью устраивает нейтральная Украина", поскольку противоположное может привести к масштабному конфликту.

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Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что намерен противодействовать членству Украины в Североатлантическом альянсе. Политик убежден, что это может привести к глобальному конфликту и "полезно только для Третьей мировой войны". Об этом сообщает Kresy.

Во время интервью Фицо отметил, что будет лоббировать против принятия Украины в Альянс. "Членство Украины в НАТО является полезным только для Третьей мировой войны. Для нас достаточно независимой Украины", — считает политик.

В то же время, по словам Фицо, официальная Братислава готова поддержать амбиции Киева, которые связаны с членством в ЕС: "Это не спекуляции. Это абсолютная полная поддержка. Мы не та страна, которая будет усложнять вам путь. Мы наоборот хотим помочь и поделиться с вами нашим опытом переговоров о вступлении".

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"Другое мнение": в Словакии объяснили антиукраинскую риторику правительства Фицо

Словацкий премьер подчеркнул, что его страна стремится, чтобы Украина как можно скорее стала членом Евросоюза, поскольку "это гарантия перспектив страны и мирного развития".

"Мы держим за вас кулачки", — добавил премьер.

20 января глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что всяческими методами будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, лояльный к РФ политик заговорил о возможности определенных "компромиссов", на которые придется пойти Киеву во время войны. Комментируя это заявление в МИД Украины отметили, что безопасность Украины и на пользу Словакии.

1 октября Фицо утверждал, что Россию невозможно победить на поле боя, и поэтому она будет диктовать условия завершения войны.