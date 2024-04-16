"На користь тільки Третій світовій": Фіцо висловився проти членства України в НАТО

За словами прем'єр-міністра, його країну "повністю влаштовує нейтральна Україна", оскільки протилежне може призвести до масштабного конфлікту.

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Глава словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що має намір протидіяти членству України у Північноатлантичному альянсі. Політик переконаний, що це може призвести до глобального конфлікту і "корисно лише для Третьої світової війни". Про це повідомляє Kresy.

Під час інтерв'ю Фіцо наголосив, що лобіюватиме проти прийняття України до Альянсу. "Членство України в НАТО є корисним лише для Третьої світової війни. Для нас достатньо незалежної України", – вважає політик.

Водночас за словами Фіцо, офіційна Братислава готова підтримати амбіції Києва, які пов'язані з членством у ЄС: "Це не спекуляції. Це абсолютна повна підтримка. Ми не та країна, яка буде ускладнювати вам шлях. Ми навпаки хочемо допомогти і поділитися з вами нашим досвідом переговорів про вступ".

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"Інша думка": у Словаччині пояснили антиукраїнську риторику уряду Фіцо

Словацький прем'єр наголосив, що його країна прагне, аби Україна якомога швидше стала членом Євросоюзу, оскільки "це гарантія перспектив країни та мирного розвитку".

"Ми тримаємо за вас кулачки", – додав прем'єр.

20 січня глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що всілякими методами буде блокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу. Крім того, лояльний до РФ політик заговорив про можливість певних "компромісів", на які доведеться піти Києву під час війни. Коментуючи цю заяву у МЗС України зазначили, що безпека України і на користь Словаччині.

1 жовтня Фіцо стверджував, що Росію неможливо перемогти на полі бою, і тому вона диктуватиме умови завершення війни.