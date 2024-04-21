Всупереч Фіцо: словацькі активісти зібрали 2 млн євро на боєприпаси для України

Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість громадян Словаччини не погоджується зі зміною зовнішньої політики уряду після торішніх виборів.

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Словацькі активісти, які обурені відмовою свого уряду надати військову допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зібрали 2 мільйони євро на боєприпаси для України. Про це пише Reuters.

"За чотири дні кампанія "Боєприпаси для України" зібрала 1,94 мільйона євро, і станом на полудень п'ятниці її учасниками стали понад 30 000 осіб, середній розмір пожертви становив 64 євро", — йдеться у матеріалі.

За словами активістів, на такий крок їх підштовхнуло те, що 2023 року Словаччина припинила державну військову допомогу Україні, а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав до мирних переговорів. Крім того, Словаччина відмовилася брати участь у плані чеського уряду щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, тому що іншого шляху немає", — сказав лідер словацьких активістів Отто Сімко.

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Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість громадян Словаччини не погоджується зі зміною зовнішньої політики уряду після виборів, які відбулись у вересні минулого року.

"Багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду на Росію. Саме тому люди роблять свій внесок", — сказала членкиня громадської організації "Мир для України" Зузана Іжакова.

За її словами, збір коштів буде безстроковим, а зібрані кошти підуть на чеську програму з постачання боєприпасів, перші поставки якої в Україну очікуються в червні 2024 року.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала анонсував постачання Україні перших боєприпасів уже в червні. За його словами, укладено договори на постачання 200 000 одиниць артилерійських снарядів. Ще 300 000 Прага закупить найближчим часом.

У цей же день прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія не планує повертати Україні Кримський півострів і території Донбасу, а мир В Україна коштуватиме дуже дорого, тому потрібно домогтися припинення бойових дій і почати переговори.