"Без волонтерів ніяк": Притула пояснив, чому державі не обійтись без волонтерського руху

Сергій Притула пояснив, що волонтерство та посада очільника благодійного фонду не дає йому привілеїв щодо мобілізації, оскільки благодійні організації не входять до переліку структур, які підпадають під бронювання.

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Український волонтерський рух швидший та мобільнішій за державу, хоча оперує набагато меншими сумами коштів, які витрачає на підтримку Збройних сил України. Проте наразі державі не обійтись без волонтерів. Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив Сергій Притула, який очолює волонтерську організацію "Благодійний фонд Сергія Притули".

"Волонтери — це дуже швидкі та мобільні гасильники пожеж. Коли в якомусь підрозділі попадали всі дрони, держава буде дуже довго їх вести. Волонтер може привести завтра. Питання тільки — дайте грошей. Ми знаємо де купити і як підвести", — сказав Притула.

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Він уточнив, що волонтери ніколи не зрівняються з державою за об'ємами забезпечення, проте наголосив, що за 10 років після виникнення волонтерського руху в Україні, країна досі сильно залежить від волонтерів.

"Без волонтерів ніяк…. Те, що відбувається в Україні 10 років — це безпрецедентна історія. Це те, чим не може похвалитись ніхто у світі", — зазначив Притула.

Він також пояснив, що волонтерство та посада очільника благодійного фонду не дає йому привілеїв щодо мобілізації.

"Благодійні організації не входять до переліку структур, які підпадають під бронювання…У мене відстрочка від проходження військової служби у зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей", — сказав Притула.

Нагадаємо, словацькі активісти, які обурені відмовою свого уряду надати військову допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зібрали 2 мільйони євро на боєприпаси для України.

19 квітня президент України Володимир Зеленський розписався на стелі при в'їзді в Донецьку область, яку "оновили" волонтери.