Доступ держави до транзакцій: чи потрібно турбуватися про дані, отримуючи "тисячу Зеленського"

Журналісти зазначають, що для отримання "тисячі Зеленського" в межах програми "Зимова єПідтримка" не потрібно надавати доступ до даних про транзакції. Достатньо відкрити картку "Національний кешбек" у банку-партнері, а згода на обробку даних потрібна тільки для участі в програмі кешбеку.

Для отримання 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" не потрібно передавати дані про свої покупки. Одноразова допомога нараховується на картку "Національний кешбек", яку потрібно оформити в одному з банків-партнерів. Однак участь у самій програмі нарахування кешбеку за купівлю українських товарів вимагає дозволу на передачу даних про транзакції. Про це 3 грудня пише видання "Економічна правда".

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"Тисяча від Зеленського": як оформити заявку та отримати кошти, деталі

Як пише ЗМІ, відкрити картку й отримати "тисячу Зеленського" можна без передачі даних про транзакції. Другий етап — підключення картки до програми кешбеку і надання доступу до інформації про покупки — не є обов'язковим для отримання допомоги.

Заступник міністра економіки Надія Бігун підтвердила, що практично всі банки виправили технічні нюанси, які раніше пов'язували створення карти з шерингом даних. Винятком залишається "ПриватБанк", де все ще потрібен дозвіл на доступ до інформації про покупки.

У "ПриватБанку" пояснили, що технічно програма базується на платформі "Нацкешбек", де доступ до транзакцій є частиною механізму нарахування коштів. Однак після отримання картки клієнт має право відмовитися від участі в програмі кешбеку і відкликати дозвіл на доступ до даних.

Нардеп заявив, що держава отримає доступ до транзакцій

Раніше, 2 грудня, нардеп від "ЄС", член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Володимир Ар'єв заявив, що якщо громадяни беруть тисячу, то обов'язково "дають дозвіл на розкриття банківської таємниці".

"Державні органи зможуть відстежувати всі ваші витрати на всіх рахунках зараз або в майбутньому. Тобто, повний контроль!" — написав Ар'єв у своєму Facebook.

Нардеп показав текст з угоди, яку пропонує "ПриватБанк": "З підписанням заяви ви даєте дозвіл на повний контроль над усіма своїми витратами і добровільно розкриваєте банківську таємницю державним органам".

Альтернативні способи отримання тисячі

З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна через "Укрпошту". Це дасть змогу отримати допомогу у відділенні або через листоношу. Однак кошти, отримані в такий спосіб, можна витратити лише на послуги поштового оператора.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після завершення програми буде проведено аудит. Зокрема, ті, хто оформив допомогу, перебуваючи за кордоном, зобов'язані будуть її повернути.

Оформити тисячу гривень можна через застосунок "Дія", а також звернувшись до "Укрпошти" з відповідною заявкою протягом грудня 2024 року — лютого 2025 року. Отримані кошти можна витратити на ліки, комунальні, освітні, медичні послуги, або задонатити на ЗСУ.