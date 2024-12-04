Доступ государства к транзакциям: нужно ли беспокоиться о данных, получая "тысячу Зеленского"

Журналисты отмечают, что для получения "тысячи Зеленского" в рамках программы "Зимовая єПідтримка" не требуется предоставлять доступ к данным о транзакциях. Достаточно открыть карту "Национальный кешбек" в банке-партнере, а согласие на обработку данных необходимо только для участия в программе кешбека.

Для получения 1000 гривен по программе "Зимовая єПідтримка" не требуется передавать данные о своих покупках. Одноразовая помощь начисляется на карту "Национальный кешбэк", которую нужно оформить в одном из банков-партнеров. Однако участие в самой программе начисления кешбэка за покупку украинских товаров требует разрешения на передачу данных о транзакциях. Об этом 3 декабря пишет издание "Экономическая правда".

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"Тысяча от Зеленского": как оформить заявку и получить средства, детали

Как пишет СМИ, открыть карту и получить "тысячу Зеленского" можно без передачи данных о транзакциях. Второй этап — подключение карты к программе кешбэка и предоставление доступа к информации о покупках — не является обязательным для получения помощи.

Заместитель министра экономики Надежда Бигун подтвердила, что практически все банки исправили технические нюансы, которые ранее связывали создание карты с шерингом данных. Исключением остается "ПриватБанк", где все еще требуется разрешение на доступ к информации о покупках.

В "ПриватБанке" пояснили, что технически программа базируется на платформе "Нацкешбэк", где доступ к транзакциям является частью механизма начисления средств. Однако после получения карты клиент вправе отказаться от участия в программе кешбэка и отозвать разрешение на доступ к данным.

Нардеп заявил, что государство получит доступ к транзакциям

Ранее, 2 декабря, нардеп от "ЕС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации Владимир Арьев заявил, что если граждане берут тысячу, то обязательно "дают разрешение на раскрытие банковской тайны".

"Государственные органы смогут отслеживать все ваши расходы на всех счетах сейчас или в будущем. То есть, полный контроль!" — написал Арьев в своем Facebook.

Нардеп показал текст из соглашения, которое предлагает "ПриватБанк": "С подписанием заявления вы даете разрешение на полный контроль над всеми своими расходами и добровольно раскрываете банковскую тайну государственным органам".

Альтернативные способы получения тысячи

С 4 декабря оформить "тысячу Зеленского" можно через "Укрпошту". Это позволит получить помощь в отделении или через почтальона. Однако средства, полученные таким образом, можно потратить только на услуги почтового оператора.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после завершения программы будет проведен аудит. В частности, те, кто оформил помощь, находясь за границей, обязаны будут ее вернуть.

Оформить тысячу гривен можно через приложение "Дія", а также обратившись в "Укрпочту" с соответствующей заявкой в течение декабря 2024 — февраля 2025. Полученные средства можно потратить на лекарства, коммунальные, образовательные, медицинские услуги, или задонатить на ВСУ.