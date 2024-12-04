Розкриття банківської таємниці за карткою "Нацкешбеку": в ПриватБанку відреагували

В установі зазначили, що інформація щодо транзакцій витрат передається лише в одному випадку. Всі інші дані банк не розголошує.

У ПриватБанку відреагували на слова співзасновника Monobank Олега Гороховського щодо надання дозволу на розкриття даних про платіжні операції, які є банківською таємницею. У пресслужбі заперечили розголошення будь-яких інших операцій чи даних клієнтів, окрім інформації щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів.

В банку зазначили, що відповідно до національного законодавства кожний користувач перед відкриття рахунку "Національний кешбек" має підписати письмовий дозвіл на розкриття банківської таємниці.

"ПриватБанк, як і всі учасники програми "Національний кешбек", передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Передача цих даних передбачена Постановою КМУ № 952 від 20 серпня 2024 року. Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються", — додали у фінансовій установі.

За інформацією пресслужби банк діє виключено в межах чинного законодавства. Всі дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку.

"Банк дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства. Впевнені, що всі відповідальні гравці фінансового ринку так само відповідально ставляться до своїх зобов'язань, що визначені відповідними нормативними актами", — додали в ПриватБанку.

В установі зазначили, що банк залишає за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації.

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"ПриватБанк "поділив прикрість" і пригрозив мені судом за те, що я прочитав їхній договір", — так відреагував на заяву ПриватБанку співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Звинувачення ПриватБанку у розкритті даних: що відбулось

Нагадаємо, співзасновник Monobank Олег Гороховський звинуватив ПриваБанк у розкритті даних. Він зазначив, що у договорі фінустанови є пункт, відповідно до якого клієнт надає дозвіл на розкриття даних про платіжні операції, які є банківською таємницею.

За інформацією народного депутата від політичної партії "Голос" Ярослава Железняка, така вимога установлена для всіх банків. Вона прописана у відповідному Порядку, затвердженому урядом.

В матеріалі "Економічної правди" розповідається, що одноразова грошова допомога від держави нараховується на картку "Національний кешбек". Відкрити її потрібно в одному з банків-партнерів, а для долучення до програми нарахування кешбеку за купівлю українських товарів потрібно надати дозвіл на передачу даних про свої транзакції.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун додала, що ПриватБанк — єдиний банк, який вимагає підписати дозвіл на доступ держави до транзакцій для отримання 1 000 грн зимової допомоги. Всі інші фінустанови виправили технічні нюанси, через які оформлення карти вимагало відкрити дані про платіжні операції.

Про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в разі отримання тисячі говорив нардеп від "ЄС", член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Володимир Ар'єв. Він розповів, що в цьому випадку державні органи зможуть відстежувати витрати на рахунках зараз і в майбутньому.

"З підписанням заяви ви даєте дозвіл на повний контроль над усіма своїми витратами й добровільно розкриваєте банківську таємницю державним органам", — відзначив він, показавши текст угоди ПриватБанку.

Альтернативний варіант отримання грошей — через Укрпошту. Однак скористатися цією функцією зможуть не всі.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що "тисяча Зеленського" потрібна для підрахунку населення. На її думку, таким "експериментальним" проєктом намагаються встановити, скільки людей перебуває на підконтрольній території, без жителів окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон.