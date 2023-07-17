Вкрав із бюджету — вкрав в армії. Як виводять гроші, які мають йти на ЗСУ

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Хотів вже пару днів написати лонгрід про рішення Ради виділити 574 млн грн на Музей Голодомору і особливо негативну реакцію суспільства після.

Зараз не буду витрачати час на пояснення, чому було прийнято таке рішення: обʼєктивно праві ті, хто закликає більш раціонально під час війни використовувати Бюджет.

І незважаючи, що я теж голосував, вважаю правильно, що піднявся галас і дискусія.

І навіть таке, очевидно позитивне рішення для політиків, зустрічає справедливе питання у суспільстві: "А на що ви витрачаєте гроші платників податків?!".

Дуже правильна та корисна дискусія.

А зараз про негатив. Про гроші.

По-перше, такі перерозподіли трапляються часто. Зараз (під час війни) КМУ може і без Ради їх перекинути. Впевнений, що ви навіть не знали, про те, що тільки за останній тиждень Кабмін перерозподілив коштів більше ніж на 20 млн) І як раз там треба шукати найбільші зради.

І думаю, жоден читач цього тексту не розкаже, як зараз планують витратити 71 млрд з Фонду ліквідації наслідків війни. А Дорожнього фонду на 50+ млрд? Отож…

Або вже як далі використовуються виділені кошти: і тут привіт купа колективних кейсів барабанів для укриття.

Але і ще одне, значно важливіше. Я багато-багато разів писав, що всі наші внутрішні надходження зараз — це гроші на війну. І якщо з цих надходжень що не приходить, то це теж саме, що вкрали у армії або перерозподілили не туди.

І тут я, сорі, ще раз повторю розрахунки по минулому року. Якщо краще заходить у музеях, то зроблю в них.

Музей Голодомору несподівано став мірилом нераціонального використання грошей в Україні Фото: УНІАН

І так, за минулий рік вкрали бюджетних грошей у армії:

з грального ринку на 35-ть музеїв.

тютюновий ринок теж не приніс у бюджет грошей ще на 35-ть музеїв

з палива не прийшло 10-ть музеїв

з алкоголю на 8-м.

тільки пару схем Енергоатому генерували в кишені деяких посадовців кешу на 10-ть музеїв.

"чорне зерно" десь скромно 5-ть музеїв.

а тільки схема по продажу аміаку та калію в АРМА тягне ще на 2 музеї.

ну і на улюбленій митниці в минулому році вкрали ще на 210 музеїв.

Ось вам і рахунок на 310-ть таких музеїв Голодомору. Це дуже консервативна оцінка, якщо піти по всім держпідприємствам хоча б з енергетики, то можна сміло її помножувати.

І це рівно такі ж самі музеї (гроші), за які ви зараз критикуєте Раду. Навіть гірше — тут ці 574 млн хоча б підуть на музей, а там в кишені конкретних людей. Більшість яких досі на посадах.

І ці гроші як раз можна і треба було використовувати для армії, а не будувати на них нерухомість в Угорщині, ОАЕ і т.і.

І тому, я закликаю так само активно слідкувати за надходженнями. Це не так цікаво і гучно, як закупівлі яєць по 17 грн чи видатки на музей, але повірте, це важливіше для мети "все на Перемогу".

І тому так багато часу свого та ТСК витрачаємо на закриття таких схем. Тому що вже за півроку 2023-го гральний бізнес приніс у бюджет на 5-ть музеїв більше, а митниця тільки за останній місяць перевиконала план майже на 4-и музеї.

Повертаючись до того, з чого почав: вважаю негатив за рішення про виділення коштів обґрунтованим та справедливим. Справді, навіть враховуючи, що я свою порцію хейту отримав, мене щиро радує, що люди нарешті рахують бюджетні кошти. Та критикують за їх менш раціональне використання.

Але сподіваюсь, що і на фактор надходжень буде така сама увага.

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