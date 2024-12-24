Минобороны хочет отсрочить законопроект о демобилизации военнослужащих: названа причина

Минобороны наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определение порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

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Министерство обороны просит комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в оборонном парламентском комитете.

В распоряжение редакции попало письмо министра обороны Рустема Умерова в комитет. В нем говорится о том, что Минобороны наработало проект закона по совершенствованию механизмов ротации, определение порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

Также в документе есть пункты, которые предусматривают установление новых норм по увольнению со службы и ротации военнослужащих, которые длительное время выполняют задачи в районах ведения боевых действий.

Законопроект направили на согласование Генштаба ВСУ и Администрации Государственной специальной службы транспорта. В Генштабе его не поддержали.

"По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений", — говорится в письме.

В Минобороны говорят, что проработали 2 альтернативных варианта соответствующего законопроекта. Военнослужащим, которые непрерывно служили более 36 месяцев и находились в районах их выполнения не менее 18 месяцев, предлагают:

направление на реабилитацию до двух месяцев, а после ее проведения — предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Этими вариантами предлагается обязать командиров проводить ротации военных, которые в течение 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации — УП), до 18 марта 2025 года", — говорится в письме.

Напомним, что украинские военные имеют право на отдых, поэтому демобилизация является такой необходимой. По словам бойца Станислава Бунятова с позывным "Осман", еще есть мужчины, которых можно призвать в армию, в частности, их можно поощрить.