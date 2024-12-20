Законопроект о демобилизации уже разработан: при каком условии его передадут в Верховную Раду

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что законопроект передадут только когда подготовят резерв военнослужащих.

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Законопроект о демобилизации военных уже практически разработан, но не может быть передан в Верховную Раду без подготовки резервов военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, сообщает "Суспільне".

По словам Ивана Гаврилюка, проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров.

"Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", — пояснил замминистра.

Напомним, в декабре 2023 года Кабмин уже подготовил законопроект №10378, в котором говорилось об условиях демобилизации. Тогда Правительство предлагало предоставить право на увольнение тем, кто отслужил непрерывно 36 месяцев. Однако впоследствии законопроект был отозван.

Ранее законопроект об условиях демобилизации планировали доработать до 18 декабря. Также 13 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности поддержал возможность демобилизации для военных, чьи неполнородные родственники погибли или пропали на войне.

Напомним, в ноябре в Верховную Раду нардепы подали законопроект №12222 о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе до 55 лет.

По словам народного депутата из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, это необходимо из-за того, что большинство мужчин 55–60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются "ограниченно годными" и физически не способны выполнять все боевые задачи.