Законопроєкт про демобілізацію вже розроблений: за якої умови його передадуть до Верховної Ради

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зауважив, що законопроєкт передадуть тільки коли підготують резерв військовослужбовців.

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Законопроєкт про демобілізацію військових вже практично розроблений, але не може бути переданий до Верховної Ради без підготовки резервів військовослужбовців. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, повідомляє "Суспільне".

За словами Івана Гаврилюка, проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу та передавання до Верховної Ради через Кабінет Міністрів.

"Але доки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює наразі на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, тому що це призведе до втрати держави", — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Кабмін вже підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Тоді Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Однак згодом законопроєкт було відкликано.

Раніше законопроєкт про умови демобілізації планували допрацювати до 18 грудня. Також 13 листопада Комітет з питань національної безпеки підтримав можливість демобілізації для військових, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли на війні.

Нагадаємо, у листопаді до Верховної Ради нардепи подали законопроєкт №12222 щодо зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі до 55 років.

За словами народного депутата з "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, це необхідно через те, що більшість чоловіків 55–60 років мають гірший стан здоровʼя, часто визнаються "обмежено придатними" й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання.