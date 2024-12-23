"Не всім головкомам подобається правда": в DeepState підтвердили тиск зі сторони Генштабу

Аналітики апелюють, що за роки війни заробили репутацію серед цивільних українців та військових, а брехливі дані "можуть всіх згубити".

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OSINT-аналітики проєкту DeepState підтвердили, що відчувають тиск із боку Генштабу ЗСУ через інформацію, яку оприлюднюють на своїх картах. Про це вони заявили у своєму телеграм-каналі 23 грудня.

Вони кажуть, що завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги та допомоги українським бійцям і Україні.

"Маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда і це прикро", — йдеться в повідомленні.

Аналітики подякували українцям, зокрема військовим, за підтримку і заявили, що здаватися не збираються.

"Працюємо задля перемоги і не здаємося! Брехня нас всіх погубить!", — резюмували вони.

Нагадаємо, що в DeepState заявили про захоплення російськими військами Трудового та Успенівки, а також про створення так званого "Успенівського мішка" в Покровському районі Донецької області. Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", яке відповідає за дії на Курахівському напрямку, заявило, що інформація про оточення не відповідає дійсності.

Народна депутатка Мар'яна Безугла 23 грудня заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський міг "почати наступ" на команду аналітиків DeepState, яка надає українцям відомості про ситуацію на лінії фронту.