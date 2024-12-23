"Не всем главкомам нравится правда": в DeepState подтвердили давление со стороны Генштаба

Аналитики апеллируют, что за годы войны заработали репутацию среди гражданских украинцев и военных, а лживые данные "могут всех погубить".

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OSINT-аналитики проекта DeepState подтвердили, что испытывают давление со стороны Генштаба ВСУ из-за информации, которую публикуют на своих картах. Об этом они заявили в своем телеграм-канале 23 декабря.

Они говорят, что всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи украинским бойцам и Украине.

"Имеем железную репутацию и то ценнейшее доверие среди общества, а самое главное — среди военных. Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно", — говорится в сообщении.

Аналитики поблагодарили украинцев, в частности военных, за поддержку и заявили, что сдаваться не собираются.

"Работаем ради победы и не сдаемся! Ложь нас всех погубит!" — резюмировали они.

Напомним, что в DeepState заявили о захвате российскими войсками Трудового и Успеновки, а также о создании так называемого "Успеновского мешка" в Покровском районе Донецкой области. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", которая отвечает за действия на Кураховском направлении, заявила, что информация об окружении не соответствует действительности.

Народный депутат Марьяна Безуглая 23 декабря заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский мог "начать наступление" на команду аналитиков DeepState, которая предоставляет украинцам сведения о ситуации на линии фронта.