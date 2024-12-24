Клин зрізали, оточення немає, а ЗСУ добивають штурмовиків РФ, — ОСУВ "Хортиця"

Зараз на цій ділянці фронту тривають заходи із пошуку залишків російських штурмових груп, які намагалися вклинитися в оборону українських захисників.

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На Времівському напрямку на Донеччині ЗС РФ за минулу добу здійснили 35 штурмів українських позицій неподалік сіл Новодарівка, Розлив, Константинопольське, Роздольне, Сторожеве та Велика Новосілка. Оперативного успіху у ворога немає. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, зараз на цій ділянці фронту тривають заходи із пошуку та виявлення залишків російських штурмових груп, які намагалися вклинитися в оборону українських захисників.

Також Волошин зауважив, що в мережі поширилася неперевірена інформація про оточення ЗСУ в Макарівці на Донеччині.

"Єдине, що можу сказати впевнено, що в оточення ніхто там не потрапляв. І слід розуміти, що неперевірені дані, та як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації — це результати аналізу окремих спостерігачів, незалежних експертів, джерел. Дані яких не відповідають динаміці бойових дій", — зазначив Владислав Волошин.

Нагадаємо, що 24 грудня повідомлялося, що Сили оборони України змогли вирватися з оточення в селі Макарівка на Донеччині. Між тим росіяни за останню добу захопили 3 села і просунулися в районі 10 населених пунктів.

Також повідомлялося, що воїни 77-ї ОМБр спільними зусиллями з іншими підрозділами взяли в полон 11 російських окупантів. Серед них був і громадянин Білорусі, який воював у складі ЗС РФ.