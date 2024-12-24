Сили оборони вирвалися з оточення на Донеччині, а ЗС РФ окупували ще 3 села, — DeepState

За даними аналітиків, ЗС РФ, крім окупації трьох населених пунктів, просунулись в Сторожовому та Кураховому, а також мають успіхи поблизу ще восьми сіл. Генштаб ЗСУ в останньому зведенні повідомляв лише про ворожі штурми на кількох напрямках.

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Сили оборони України змогли вирватися з оточення в селі Макарівка на Донеччині. Між тим росіяни за останню добу захопили 3 села і просунулися в районі 10 населених пунктів. Про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог окупував Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку, а також просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому", — йдеться в повідомленні.

Також аналітики зауважили, що Сили оборони прорватися з оточення у Макарівці, і на цей час в селі немає оточених підрозділів.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 грудня повідомлялося, що окупанти атакували Сили оборони одразу на кількох напрямках на Донеччині — Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському і намагалися вклинитися в українську оборону.

Карта боїв на Донеччині

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку минулої доби Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 9 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

Нагадаємо, що 23 грудня повідомлялося, що OSINT-аналітики проєкту DeepState підтвердили, що відчувають тиск із боку Генштабу ЗСУ через інформацію, яку оприлюднюють на своїх картах.