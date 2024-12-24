Силы обороны вырвались из окружения в Донецкой области, а ВС РФ оккупировали еще 3 села, — DeepState

По данным аналитиков, ВС РФ, кроме оккупации трех населенных пунктов, продвинулись в Сторожевом и Курахово, а также имеют успехи вблизи еще восьми сел. Генштаб ВСУ в последней сводке сообщал лишь о вражеских штурмах на нескольких направлениях.

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Силы обороны Украины смогли вырваться из окружения в селе Макаровка в Донецкой области. Между тем россияне за последние сутки захватили 3 села и продвинулись в районе 10 населенных пунктов. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулся возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово", — говорится в сообщении.

Также аналитики отметили, что Силы обороны прорвались из окружения в Макаровке, и на данный момент в селе нет окруженных подразделений.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 декабря сообщалось, что оккупанты атаковали Силы обороны сразу на нескольких направлениях в Донецкой области — Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском и пытались вклиниться в украинскую оборону.

Карта боев в Донецкой области

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне атаковали 9 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лысовка и Успеновка.

На Кураховском направлении украинские защитники отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

Напомним, что 23 декабря сообщалось, что OSINT-аналитики проекта DeepState подтвердили, что испытывают давление со стороны Генштаба ВСУ из-за информации, которую обнародуют на своих картах.